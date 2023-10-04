颱風小犬逼近！7縣市晚間停班課 第二、第四作戰區投入防災整備
颱風小犬逼近台灣，包括雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東縣、花蓮縣、台東縣等7縣市宣布今（4）日晚間6時起停班課。因應「小犬」颱風對南部地區威脅逐漸增強，第四作戰區表示，配合台南市、高雄市及屏東縣政府，同步提升為災害應變中心一級開設，並派遣120員聯絡官及111員情蒐官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，及時掌握地方災情狀況與資訊，隨時依令投入災害防救任務。
記者呂炯昌／台北報導
第四作戰區表示，現階段依地方政府申請，已陸續派遣兵力197員、裝備機具6項61輛（具），抵達台南市官田區、高雄市桃源、甲仙、六龜、那瑪夏、茂林、杉林區及屏東縣加祿堂、仁壽、佳冬、林邊、東港、來義區、枋寮鄉等地，協助執行勘災、預防性撤離（勸離）與沙包堆置等災害應援任務，以維民眾生命財產安全。
第四作戰區強調，將持續關注颱風動態，做好萬全的因應準備，並密切與地方政府保持聯繫，全力配合地方政府災防需要，確保人民生命財產安全。
第二作戰區表示，配合花蓮及台東縣政府，同步將災害應變中心提升為一級開設，並整合三軍部隊人員編組及及機具，裝備檢整，依令投入災害防救任務。
第二作戰區表示，目前已派遣連絡官、情蒐官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，及時掌握地方災情狀況與資訊，並依地方政府申請，預置兵力347員及完成20類361項災防機具整備；另已要求各單位提高警戒，針對易造成淹水、土石流、山崩及道路中斷等災害潛勢地區，做好萬全的因應準備。
第二作戰區強調，將持續掌握颱風行經路線，並與地方政府密切保持聯繫，全力配合災防應變機制，確保民眾生命財產安全。