中國單身漢氾濫！越南人妻遭拐賣　人口販運問題嚴重

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2023年8月，被害女子透過微信與姐姐取得聯繫，表示2018年黃女根本不是帶她去探親，而是密謀要將她販賣到中國當村子裡單身漢的老婆。她抵達中國後便失去和外界聯絡的管道，在2018年至2023年間受到不少虐待、強制工作，生活非常痛苦。警方接獲報案後與越南公安部、得樂省警方與北部邊防部隊成立專案小組，終於在9月中旬將女子成功救出，並逮捕黃女。
黃女被逮捕後供稱，當時她透過微信認識另一名中國女子，對方告訴她有名中國男人在找越南新娘，成交後會有報酬，因此黃女盯上受害者，以人民幣4000元（約新台幣1.8萬元）將被害女子與她的女兒賣掉。
人權觀察（Human Rights Watch）駐泰國亞洲區副主任羅柏森（Phil Robertson）指出，中國近幾年販運婦女的狀況十分猖獗，該國仍存在性別比例失衡的現象，因此出現販賣婦女和女孩的行徑。他表示，不少人口販子也會用工作機會、感情陷阱欺騙女性，讓她們前往中國，再轉而賣給單身漢當妻子。
由於男女比例嚴重失調，中國適婚年齡的男性比女性多出3000萬人，加上婚禮和彩禮費用不斷飆漲，且女性不願意結婚的比例提高，許多中國男子都找不到老婆，尤其是偏遠地區的男子根本無法通過正常的戀愛邁入婚姻，因此一部分的男子會選擇花錢購買一個越南新娘，然而這些「郵購新娘」往往是犯法的，婚姻仲介為了牟取暴利，乾脆拐賣女性，罔顧新娘的意願。
根據《華爾街日報》，隨著中國邊境恢復通關，婦女和女童的人口販運問題又死灰復燃，尤其中國人口販子鎖定越南婦女，並逼迫她們嫁給中國的光棍們。今年5月在中國與越南接壤的廣西靖西市，靠近中越邊境處有一輛七人座越野車意外墜崖，車內塞進的14人中，有11人不幸喪生。越南媒體指出死者都是越南人，且研判是慘遭拐賣、準備走私進中國的越南新娘。類似的慘案還不斷發生，引起國際人權組織特別關注中國的新娘販運問題。