東非狒狒命喪槍下！圍捕過程掀疑慮 監察院通過調查報告、糾正文
自六福村逃脫18天的東非狒狒，在今（2023）年3月下旬於桃園遭到圍捕，卻不幸遭獵槍擊中左胸失血過多死亡，狒狒之死也引來各界議論，監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容也深表關切，申請自動調查，並提出調查報告與糾正案文；監察院今（4）日表示，已通過監委所提報告與糾正文，並安排在明（5）日召開記者會進行說明。
記者林莞茜／綜合報導
根據先前監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容申請調查起因為東非狒狒逃逸，現蹤於桃園市南區，桃園市政府展開圍捕行動，該狒狒闖入民宅後，卻遭獵人槍擊死亡。該名獵人自稱是行政院農業委員會林務局新竹林區管理處之合法獵人，於接獲新竹縣政府農業處詢問可否加入圍捕後，自行加入搜捕，惟桃園市政府及新竹縣政府均否認有委託情事，因此申請自動調查。
3名監察委員指出，狒狒屬保育類野生動物，獵捕需依野生動物保育法規定之程序處理，狒狒在圍捕過程中，卻遭中槍死亡。從狒狒逃脫至遭捕捉身亡，各環節處理之權責機關為何？有無依相關規定及程序處理？我國動物從進口至管理，相關法規有無未盡周延？面對動物危害移除之應變措施，公部門有無需加強之處？諸多疑義，將進行深入調查。
至於狒狒脫逃一事，新竹縣政府農業處針對六福村違反野生動物保育法第37條，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失，如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，並依同法第51條裁定5萬元罰鍰。