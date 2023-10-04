快訊／諾貝爾化學獎揭曉！3學者憑量子點獲殊榮　與外洩名單一致

一年一度的諾貝爾獎已從10月2日開始陸續揭曉，而2023年的諾貝爾物化學獎也於台灣時間4日下午5點45分正式宣佈。瑞典皇家科學院表示，今年由美國麻省理工學院化學教授巴旺迪（Moungi G. Bawendi）、美國哥倫比亞大學化學教授布魯斯（Louise E. Brus）、俄羅斯物理學家埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）等3人獲得這項殊榮，以表彰他們在量子點（quantum dots）方面所做出的貢獻。 我是廣告 請繼續往下閱讀 頒獎者表示，3位得主因他們關於量子點的實驗獲得認可，這些實驗為人類探索原子和分子內部的電子世界帶來新發現。量子點是非常微小的奈米粒子，它們的大小決定了它們的性質。諾貝爾化學獎揭曉前還發生名單外洩的插曲，瑞典媒體《每日新聞報》披露了瑞典皇家科學院的電郵副本，搶先公佈了化學獎得主為巴旺迪、布魯斯、埃基莫夫等3人，諾貝爾化學委員會主席約翰（Johan Aqvist）否認得獎名單外洩，強調得主尚未選出，而最終的諾貝爾化學獎正式結果，卻和外洩名單一模一樣。諾貝爾基金會日前宣布，今年諾貝爾得主可多得瑞典幣100萬克朗（約新台幣294萬元），總獎金達瑞典幣1100萬克朗（約新台幣3242萬元）；接下來諾貝爾獎將陸續頒發文學獎（10/5）、和平奬（10/6）與經濟學獎（10/9）。教課到一半獲喜訊！史上第5位諾貝爾物理獎女得主喊「意義重大」靠「布偶藏錢」赴美！諾貝爾得主苦熬多年出頭 女兒還是奧運金牌諾貝爾獎「獎金120年用不完」！今年金額還加碼至百年來最高諾貝爾文學獎本週揭曉！村上春樹或再「陪榜」 賭盤預測僅排第9