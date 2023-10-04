新官上任三把火！美眾院臨時議長第一波行動 將裴洛西趕出辦公室
美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫才上任短短9個月，就因為與民主黨合作通過臨時撥款，3日遭罷免下台，為美國建國以來首位被罷免的眾議院議長。麥卡錫下台後，由共和黨議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長，將主持眾議院至選出新議長為止。不過新任議長的首波行動就是要求民主黨籍的前議長裴洛西立刻搬出她在國會大廈的私人辦公室。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，在麥克亨利才剛甫任臨時眾議院議長的數小時之後，透過電子郵件，向名譽議長裴洛西發出通知，表示辦公室將重新分配，裴洛西的辦公休息室將被收回，並在之後來會被重新安排成議長辦公室。郵件中還寫道，「請在4日騰出空間，房間的鎖會重新設置」。
裴洛西透過發言人表示，由於她目前人在加州參加已故參議員范士丹（Dianne Feinstein）的追悼會，因此無法立刻取回私人物品。不過已經在眾院少數黨領袖傑弗瑞斯的辦公室人員協助下，已於3日稍晚將私人物品清空。
裴洛西也在聲明中稱「此次驅逐是對傳統嚴重背離」，指出所有人都在等待新的共和黨領導層做出所有重要決定，但在新臨時議長上任後，採取的第一波行動竟是下令她立刻搬出國會大廈辦公室。
裴洛西也強調，辦公空間對她而言並不重要，但對他們來說似乎很重要，既然共和黨領導層已解決，希望他們回到對美國人民真正重要的事情上。」
據悉，國會大廈的辦公休息室室（hideaway）與辦公室不同，僅提供參議院議員及眾院少數高階議員使用。