蘇花改「2遊覽車追撞」19人傷 公路局將安全查核業者
今（4）日下午15時35分，台9線蘇澳隧道前發生2遊覽車追撞事故，造成19名旅客輕傷，公路局表示，已有18人出院，事故車輛檢驗與駕駛人車駕籍均正常，今明（5）日新竹區監理所前往該2公司進行全面安全查核。
記者許若茵／台北報導
公路局指出，今下午15時35分，台9線蘇澳隧道前北上104.2K發生宇豐通運有限公司KAF-066號遊覽車（後車）與威尼斯交通有限公司KAE-267號遊覽車（前車）追撞事故，公路局及臺北區監理所、新竹區監理所立即成立「1004宜蘭遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，2車共計有65人（含駕駛，前車33人，後車32人），其中19名乘客受輕傷，受傷人員已分送蘇澳榮民醫院6人（皆已出院）、羅東博愛醫院9人（已有8人出院）、羅東聖母醫院4人（皆已出院），總計已有18人出院，其餘未受傷人員均已接駁完畢，臺北區監理所已派員分赴各醫院探視傷患。
公路局說明，本次事故車輛分別為前車威尼斯交通有限公司KAE-267號遊覽車駕駛人為穆O忠，該車於2022年11月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為112年11月25日，穆姓駕駛人車駕籍均正常；及後車宇豐通運有限公司KAF-066號遊覽大客車，駕駛人為夏O祥，2022年3月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為113年3月30日，車駕籍均正常。
公路局提到，已要求威尼斯交通有限公司及宇豐通運有限公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜。另新竹區監理所也將分別於今（4）日及明（5）日前往該兩公司進行全面安全查核。