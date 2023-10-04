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小犬颱風撲台！明「兩岸、離島」140航次停航

▲小犬颱風穩定朝西移動，今（4）日晚上會通過蘭嶼、綠島地區，蘭嶼在今晚8點開始，將出現平均12級風、最大陣風14級的超強風力。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲小犬颱風穩定朝西移動，今（4）日晚上會通過蘭嶼、綠島地區，蘭嶼在今晚8點開始，將出現平均12級風、最大陣風14級的超強風力。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者許若茵／台北報導

小犬颱風撲向台灣，受到颱風影響，航港局預估，明（5）日有15航線，計140航次停航，請民眾多加留意。

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中央氣象署預報員朱美霖表示，小犬颱風中心今晚將通過綠島蘭嶼，隨後持續朝西前進，並在明日上午登陸並通過台灣陸地，下午中心出海慢慢遠離台灣，不過明晨小犬颱風中心接近台灣陸地時，整個颱風可能會有不規則的運動出現，因此實際登陸地點還無法判定，甚至不排除小犬颱風不登陸台灣，從巴士海峽通過，但機率較低。

交通部航港局天然災害應變小組18時通報，今日受小犬颱風影響，共有12航線，計97航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(1航次)
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)
(5)南竿-東引：全部停航(3航次)
(6)高雄-馬公：全部停航(1航次)
(7)布袋-馬公：全部停航(4航次)
(8)東港-小琉球：全部停航(52航次)
(9)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)
(10)富岡-綠島：全部停航(4航次)
(11)富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)
(12)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)

航港局預估，明日共有15航線，計140航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)
(5)南竿-東引：全部停航(1航次)
(6)南竿-北竿：全部停航(22航次)
(7)金門--石井: 全部停航(2航次)
(8)金門--五通: 全部停航(16航次)
(9)高雄-馬公：全部停航(1航次)
(10)布袋-馬公：全部停航(8航次)
(11)東港-小琉球：全部停航(52航次)
(12)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)
(13)富岡-綠島：全部停航(4航次)
(14)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)
(15)後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

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