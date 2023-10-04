坦言9月比較逆風！綠高層談藍白合：勝選不能寄望在對手分裂
2024大選邁入倒數百日，民進黨高層今（4）日坦言，民進黨在9月份的確比較逆風，但不認為對民進黨總統參選人賴清德的選情有重大影響；針對藍白合的議題，該高層也強調，民進黨會用最壞的前提，做最好的準備，對於勝選這件事，不能寄望在對手分裂上。
記者陳佩君／台北報導
受到進口蛋爭議影響，賴清德民調有下滑趨勢，對此，黨內高層坦言，民進黨在9月份的確比較逆風，但這是否傷到賴清德選情？他傾向保留，民進黨近日在議題上比較被動、逆風，綜合幾家民調觀察，的確有點影響，但不認為到了巨大的地步。
至於國會過半目標，該人士憂心說，依目前情勢來看，很難評估「三黨不過半」是否成真，他曾在朝小野大的行政部門待過，看到昔日軍購案遭杯葛的影片，心中確實會有感慨。
在藍白合議題上，民眾黨總統參選人柯文哲喊出「比民調，輸的選擇副手」，似乎把球丟給國民黨身上，至於民進黨該如何面對？黨內高層直言，民進黨會用「最壞的前提，做最好的準備」，對於勝選這件事，不能寄望在對手分裂上。
上述人士提到，藍白是否真的合，「我們外人看也不明白，柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜心中是否有答案？我們不太可能去猜測動向」，只能做最好準備；他也酸說，柯丟出這個議題，看起來超乎國民黨預期，基本上還是要等柯文哲訪美回來。