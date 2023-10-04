傳郭台銘連署狀況差！黃士修：穩定增長、有信心「30萬一定達到」
鴻海創辦人郭台銘宣布角逐2024總統大選，近來正如火如荼地進行連署作業，截至今（4）日仍未對外公布有多少份連署書，有傳言連署狀況不佳，對此，郭台銘競辦發言人黃士修掛保證「30萬份一定可以達到」，50萬份則要衝衝看，這兩天都有在盤點中。
記者林莞茜／綜合報導
郭台銘連署在上（9）月20日開跑，至今（4）日已超過10天，不過卻頻傳連署狀況不佳，份數甚至未達10萬份，更有動用商界人脈催連署的傳言，黃士修日前曾表示，連署書回送，是由保全系統到各站點回收，接著直接送回倉庫，再做保防跟勾稽「手上並沒有數字」，不過依目前各地現場回報的情況，民眾相當踴躍，所以是還蠻樂觀的。
至於動用商界人脈一事，黃士修今日回應「有些公司放連署書這很正常」，也有很多友善店家說要擺放空白連署書，不過他們不是連署點，沒有人強迫，也沒有外傳「政治進入企業」。
黃士修也說，目前地方理事長有各自人脈，遇到活動就簽一下，過去公投也是透過人際的信任鍊，連署份數部分，黃士修則指出目前穩定增長，還掛保證「30萬我一定可以幫郭董達到、50萬份衝看看，甚至百萬份也有人在喊」，而他從連署第一天就計畫穩穩做一定會達標，這兩天都有在盤點數量。