中颱小犬颱風逼近！高雄市政府海洋局巡察關切養殖漁業情況
高雄市政府海洋局局長張漢雄於今(4)日，到前鎮漁港及養殖漁業巡察，關切漁港停泊漁船繫泊安全和養殖業者防颱整備情況，以瞭解養殖業者防颱整備狀況。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局局長張漢雄到前鎮漁港瞭解停泊漁船繫泊安全、漁工安置、以及勘查在建工程需落實防颱安全整備等，並會同彌陀區漁會總幹事林子清與永安區漁會總幹事李秋錦，到彌陀、永安養殖漁業生產區域，進行巡察並關心在地養殖業者，籲請養殖漁民不可掉以輕心。
張漢雄表示，這次颱風威力不小，又適逢大潮，海洋局已請養殖業者確實鞏固魚塭岸壁與疏通排水設施，並加強巡視水閘門、養殖備用水源，及檢修備用發電機正常運作並添足用油，必要時於塭堤加設防護網，及作好短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的因應措施。
彌陀區漁會總幹事林子清說，彌陀區鹽埕大排的出海口地勢低窪，且易淤積，常導致汛期或颱風期間該大排水位增高，且大排的兩側都是布滿養殖魚塭範圍，每逢大雨，養殖漁民都擔心隨時有溢堤情況發生，近幾個月來，因陸續有颱風及豪雨來襲，所幸市府團隊努力加強清淤下，沒有重大養殖災情傳出，感謝市府對漁民的照顧。
張漢雄呼籲，防災不可鬆懈，颱風期間養殖漁民如有災損，請立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式(標註日期)保存證據，以利後續理賠申請。