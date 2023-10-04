亞運田徑／鄭兆村標槍無緣獎牌　聽到「亞洲紀錄保持人」已無感

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鄭兆村今年挑戰手術後復出，港都盃擲出79公尺87的成績，取得亞運參賽資格，但今天他前兩擲失敗，第三擲丟出67公尺03的成績；黃士峰前兩擲也失敗，第三擲放棄，兩人都無緣爭取獎牌。
「就是慘不忍睹啦，賽前沒想到會這麼慘，但也知道自己在這場比賽已經失去競爭力了，所以就好好在這個過程中享受吧。」鄭兆村表示，今天比賽的選手都是自己過在大賽上會遇到的名將，大家齊聚在一起互相勉勵，感覺蠻特別的，「大家都認同你有這個實力，但就是表現不出來而已。」
此役賽前和比賽中賽會司儀不斷提到鄭兆村是亞洲紀錄保持人，但他聽到這些讚許，心中已沒有太多感覺，「就過去了，總會有人超越這個紀錄，只是不是我而已。」
鄭志村說，這次參賽心中已毫無波瀾，因為賽前就大概知道結果。之後也要開始為自己想想未來，雖然想參加奧運，但也有現實的問題，「如果成績不到，離開國家隊，那要去哪裡訓練，也是要再找。」
而台灣「標槍雙俠」的另一人黃士峰同樣也有傷病問題，受椎間盤所苦的他，這次來亞運主要是為了讓自己找一下實戰感覺，備戰之後的全運會。
「今年也是準備的很好，有2017年的狀態，但從日本回來之後，又（椎間盤）跑出來，這次更嚴重，是直接破掉。」本來預計這個傷應該是趕不上亞運，因此黃士峰坦言今天還能站在場上就很不錯了。
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