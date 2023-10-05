亞運現場／遺憾！拳擊甘家葳被迫棄金牌戰　收台灣睽違69年的銀牌

10/5亞運中華隊賽程懶人包／拳擊林郁婷爭金　中華棒球隊強碰中國

▲中華棒球隊將於10月5日碰上地主中國，持續往奪金之路邁進。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華棒球隊將於10月5日碰上地主中國，持續往奪金之路邁進。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者吳忠育/綜合報導

2022年杭州亞運中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道、跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫和滑輪溜冰等運動，是我國代表團的重要獎牌庫。柔道楊勇緯連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸，圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌，男雙莊吉生/許育修、女雙詹詠然/詹皓晴都鑲金，加上3對3男籃逆轉奪金另外滑輪溜冰項目也進帳四金，以及賴冠傑在輕艇項目也拿下金牌，目前累積12金13銀和20銅的好表現，10/5中華棒球隊要碰上中國，另外拳擊林郁婷也有機會奪金，中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定NOWnews今日新聞》！（持續更新）

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運動攀登

09:00

女子抱石及先鋒綜合賽資格賽

李虹瑩

男子抱石及先鋒綜合賽資格賽

林嘉翔


滑輪溜冰

09:00

自由式輪滑女子速度過樁預賽／決賽

劉巧兮/丁于恩

 14:00

自由式輪滑男子速度過樁預賽／決賽

黃品睿/王宥鈞

龍舟

09:00

男子500公尺預賽

林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏/謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇

 09:47

男子500公尺半準決賽

林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏/謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇

10:34

男子500公尺小決賽

林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏/謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇

10:41

男子500公尺決賽

林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏/謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇

橋藝

09:00

女子團體決賽第1節

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦

09:00

男子團體決賽第1節

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明

09:00

混合團體決賽第1節

范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂

13:50

女子團體決賽第2節

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦

男子團體決賽第2節

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明

混合團體決賽第2節

范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂

16:40

女子團體決賽第3節

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦

男子團體決賽第3節

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明

混合團體決賽第3節

范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂


▲中華棒球代表隊以4:0擊敗韓國隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲中華棒球代表隊以4:0擊敗韓國隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
棒球

18:30

第二階段超級輪VS.中國

吳昇峰/王政浩/賴柏瑋/林昱珉/陳柏毓/劉致榮/潘文輝/王彥程/吳念庭/古林睿煬/鄭浩均/林家正/戴培峰/李亦崴/廖俊凱/陳敏賜/鄭宗哲/李灝宇/林立/林子豪/楊振裕/申皓瑋/林安可/林子偉


室內排球

14:30

女子排名賽

廖苡任/林書荷/吳芳妤/甘可慧/邱雅慧/許菀芸/林靖儀/陳姿雅/胡曉佩/黃蔓亞/張瓈文/賴湘程


田徑

07:10

女子馬拉松決賽

曹純玉



軟式網球

10:00

混合雙打第1階段A組第一場

余凱文/鄭竹玲

10:45

混合雙打第1階段F組第二場

林韋傑/黃詩媛

12:15

混合雙打第1階段F組第四場

林韋傑/黃詩媛

13:00

混合雙打第1階段A組第三場

余凱文/鄭竹玲

13:45

混合雙打第1階段F組第六場

林韋傑/黃詩媛


▲林郁婷（紅衣）在杭州亞運女子57公斤級8強戰以5:0擊敗泰國選手Porntip Buapa，確定至少銅牌起跳。（特派記者葉政勳攝）
▲林郁婷（紅衣）在杭州亞運女子57公斤級8強戰以5:0擊敗泰國選手Porntip Buapa，確定至少銅牌起跳。（特派記者葉政勳攝）
拳擊

19:00

女子57公斤級決賽

林郁婷


角力

10:00

女子自由式50公斤級資格賽／預賽／準決賽／復活賽

陳誼靜

女子自由式53公斤級資格賽／預賽／準決賽／復活賽

謝孟軒

17:00

女子自由式50公斤級銅牌賽／金牌賽

陳誼靜

角力 17:00

女子自由式53公斤級銅牌賽／金牌賽

謝孟軒


射箭

09:30

複合弓女子團體8強賽

陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如

10:45

複合弓女子團體4強賽

陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如

11:10

複合弓女子團體銅牌賽

陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如

11:35

複合弓女子團體金牌賽

陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如

 14:50

複合弓男子團體8強賽

陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平

16:05

複合弓男子團體4強賽

陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平

16:30

複合弓男子團體銅牌賽

陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平

16:55

複合弓男子團體金牌賽

陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平


卡巴迪

10:30

男子預賽A組第8場

陳政偉/蔡仲浩/章佳銘/林易璟/吳韋正/黃子明/黃日宏/張崇茂/李浚杰/游皓程/李浩瑋/王崙曲


▲杭州亞運男單64強，羽球一哥周天成直落二輕取澳門選手裴鵬鋒，無奈32強就要強碰上屆亞運金牌。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運男單64強，羽球一哥周天成直落二輕取澳門選手裴鵬鋒，無奈32強就要強碰上屆亞運金牌。（圖／中華奧會提供）
羽球

09:00

男子單打8強賽

周天成

男子雙打8強賽

王齊麟/李洋

混合雙打8強賽

葉宏蔚/李佳馨


舉重

10:00

男子96公斤級B組

陳柏任

15:00

男子96公斤級A組

陳柏任

19:00

女子76公斤級A組

陳玟卉


空手道

08:30

女子68公斤級

趙柔

女子個人形

簡慧萱

男子75公斤級

潘柏昇

男子個人形

陳肇擎


象棋

14:00

女子個人賽第4輪

彭柔安、李思誼

男子個人賽第4輪

劉國華、葛振衣


輕艇標竿

09:30

男子C1預賽1

吳融政

10:04

女子K1預賽1

張筑涵

10:28

女子C1預賽1

陳瑋涵

10:48

男子K1預賽1

吳少璿

15:00

男子C1預賽2

吳融政

15:22

女子K1預賽2

張筑涵

15:38

女子C1預賽2

陳瑋涵

15:52

男子K1預賽2

吳少璿



自由車

10:00

公路賽男子個人賽

杜志濠/張誌盛


▲杭州亞運中華隊10月5日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
▲杭州亞運中華隊10月5日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
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