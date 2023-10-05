10/5亞運中華隊賽程懶人包／拳擊林郁婷爭金　中華棒球隊強碰中國

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運動攀登
09:00
女子抱石及先鋒綜合賽資格賽
李虹瑩
男子抱石及先鋒綜合賽資格賽
林嘉翔
滑輪溜冰
09:00
自由式輪滑女子速度過樁預賽／決賽
劉巧兮/丁于恩
14:00
自由式輪滑男子速度過樁預賽／決賽
黃品睿/王宥鈞
龍舟
09:00
男子500公尺預賽
林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏/謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇
09:47
男子500公尺半準決賽
林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏/謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇
10:34
男子500公尺小決賽
林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏/謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇
10:41
男子500公尺決賽
林聖儒/周恩平/曾祥軒/陳宗/林旻昊/吳俊傑/陳子賢/簡證嚴/周智偉/吳陳柏/謝長益/呂恩/段彥宇/陳睿皇
橋藝
09:00
女子團體決賽第1節
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦
09:00
男子團體決賽第1節
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明
09:00
混合團體決賽第1節
范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂
13:50
女子團體決賽第2節
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦
男子團體決賽第2節
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明
混合團體決賽第2節
范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂
16:40
女子團體決賽第3節
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/楊茗清/劉藺秦
男子團體決賽第3節
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/吳明瑄/張偉明
混合團體決賽第3節
范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂
棒球
18:30
第二階段超級輪VS.中國
吳昇峰/王政浩/賴柏瑋/林昱珉/陳柏毓/劉致榮/潘文輝/王彥程/吳念庭/古林睿煬/鄭浩均/林家正/戴培峰/李亦崴/廖俊凱/陳敏賜/鄭宗哲/李灝宇/林立/林子豪/楊振裕/申皓瑋/林安可/林子偉
室內排球
14:30
女子排名賽
廖苡任/林書荷/吳芳妤/甘可慧/邱雅慧/許菀芸/林靖儀/陳姿雅/胡曉佩/黃蔓亞/張瓈文/賴湘程
田徑
07:10
女子馬拉松決賽
曹純玉
軟式網球
10:00
混合雙打第1階段A組第一場
余凱文/鄭竹玲
10:45
混合雙打第1階段F組第二場
林韋傑/黃詩媛
12:15
混合雙打第1階段F組第四場
林韋傑/黃詩媛
13:00
混合雙打第1階段A組第三場
余凱文/鄭竹玲
13:45
混合雙打第1階段F組第六場
林韋傑/黃詩媛
拳擊
19:00
女子57公斤級決賽
林郁婷
角力
10:00
女子自由式50公斤級資格賽／預賽／準決賽／復活賽
陳誼靜
女子自由式53公斤級資格賽／預賽／準決賽／復活賽
謝孟軒
17:00
女子自由式50公斤級銅牌賽／金牌賽
陳誼靜
角力 17:00
女子自由式53公斤級銅牌賽／金牌賽
謝孟軒
射箭
09:30
複合弓女子團體8強賽
陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如
10:45
複合弓女子團體4強賽
陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如
11:10
複合弓女子團體銅牌賽
陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如
11:35
複合弓女子團體金牌賽
陳怡瑄/黃逸柔/王律勻/陳麗如
14:50
複合弓男子團體8強賽
陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平
16:05
複合弓男子團體4強賽
陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平
16:30
複合弓男子團體銅牌賽
陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平
16:55
複合弓男子團體金牌賽
陳界綸/楊承叡/張正韋/潘宇平
卡巴迪
10:30
男子預賽A組第8場
陳政偉/蔡仲浩/章佳銘/林易璟/吳韋正/黃子明/黃日宏/張崇茂/李浚杰/游皓程/李浩瑋/王崙曲
羽球
09:00
男子單打8強賽
周天成
男子雙打8強賽
王齊麟/李洋
混合雙打8強賽
葉宏蔚/李佳馨
舉重
10:00
男子96公斤級B組
陳柏任
15:00
男子96公斤級A組
陳柏任
19:00
女子76公斤級A組
陳玟卉
空手道
08:30
女子68公斤級
趙柔
女子個人形
簡慧萱
男子75公斤級
潘柏昇
男子個人形
陳肇擎
象棋
14:00
女子個人賽第4輪
彭柔安、李思誼
男子個人賽第4輪
劉國華、葛振衣
輕艇標竿
09:30
男子C1預賽1
吳融政
10:04
女子K1預賽1
張筑涵
10:28
女子C1預賽1
陳瑋涵
10:48
男子K1預賽1
吳少璿
15:00
男子C1預賽2
吳融政
15:22
女子K1預賽2
張筑涵
15:38
女子C1預賽2
陳瑋涵
15:52
男子K1預賽2
吳少璿
自由車
10:00
公路賽男子個人賽
杜志濠/張誌盛
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