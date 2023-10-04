美股開盤小漲後上下震盪 9月ADP報告揭就業降溫、美債殖利率回落
美國股市4日開盤小漲，受益於美國稍早公布9月「小非農」ADP（Automatic Data Processing）就業數據低於市場預期，加上美債殖利率從16年來最高點回跌，支持了投資者對市場的樂觀情緒。道瓊工業指數開盤小漲，但隨即上下震盪，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌52.98或0.16％；標普500指數下跌1.56或0.037％；那斯達克指數上漲34.23或0.27％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，9月ADP就業成長大幅放緩，僅8.9萬人，遠低於市場預期的16萬人與上個月的18萬人。另外，美債殖利率在突破4.8％大關後回落到4.745％。
由於就業市場降溫，這可能會促美國聯準會（Fed）暫緩升息，貝爾德投資（Baird Capital）的分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，利率是目前決定股市表現最主要的驅動力，在過去兩個月來一直如此。
然而，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免後，美國眾議院蒙上將在一段時間內陷入混亂的陰霾，國會失能也導致政府財政措施不穩定的風險大增，成為市場投資人心中的一塊大石頭。