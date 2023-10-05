38%企業看好明年景氣！53%資方對於今年GDP有信心「保一」

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全年GDP成長率維持正數，並保持在1%以上，也就是企圖要「保一」，成為官方與民間近期努力的課題，根據yes123求職網調查顯示，「勞方」看待今年台灣的經濟成長率，其中45.3%表示，有信心「保一」，代表其餘的54.7%，屬於沒有信心「保一」。
整體來說，勞方預估明年台灣景氣，35.4%認為「持平」；33.3%覺得會「比今年差」；31.3%認為會「比今年好」。
相較之下，「資方」看待今年台灣的經濟成長率，52.9%表示，有信心「保一」；代表其餘的47.1%，屬於沒有信心「保一」。
同時資方也預估明年台灣景氣，其中認為「持平」的佔40.4%；「比今年差」的佔21.9%；「比今年好」的佔37.7%。
本次調查發現，有高達74.7%的勞工認為，想明顯刺激台灣的內需經濟，企業加薪這一招是「有效的」；卻僅有35%的資方認為，企業加薪這一招對刺激經濟是「有效的」。
假如以目前月薪估算，大家覺得「至少」要加薪多少，才會增加「非民生必需品」的支出呢？此次調查就發現，勞方平均需要加19.4%，就會提高「非基本生活開銷」，如購買化妝品、3C產品、吃聖誕大餐、買聖誕禮物。若以「官方經常性薪資」45,381元換算，調薪19.4%，大約就是月薪要增加8,804元。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，全面性「邊境解封」即將滿1年，若能在歲末前加快復甦腳步，更有助於加薪分紅意願回溫，勞工們對年終獎金數字，自然不用太悲觀。
楊宗斌說，想要真正有效並持續刺激內需經濟，勞工需要獲得「有感的」調薪，這部分有賴大環境的長期改變，特別是整體產業結構的調整與升級。