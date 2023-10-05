不斷更新／小犬颱風觸陸！全台18縣市5日停班停課　新竹以南放假

小犬颱風18縣市今停班課！7大外送平台服務異動　蝦皮取件延長1天

▲小犬颱風來襲，全台僅北北基桃今（5）日正常上班上課，其餘縣市皆停班停課，外送Uber Eats、foodpanda等也同步停止服務。（圖／記者葉政勳攝）
▲小犬颱風來襲，全台僅北北基桃今（5）日正常上班上課，其餘縣市皆停班停課，外送Uber Eats、foodpanda等也同步停止服務。（圖／記者葉政勳攝）

記者周淑萍/綜合報導

小犬颱風（國際命名：KOINU）強風豪雨來襲，今（5）日包含新竹市、新竹縣、宜蘭縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣等都停班停課。窩在家躲颱風想要叫外送可能叫不到，外送平台Uber Eats、foodpanda還有麥當勞、必勝客、達美樂等都遵循政府規定，停班停課的縣市，外送也同步停止服務。

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📍 Uber Eats 
配合各地政府因天然災害（如颱風）依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和外送派單。平台會提醒相關合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也敬請消費者見諒。

📍 foodpanda 
已經宣佈停班停課的地區，依照政府相關法令停止外送服務，後續將依照政府相關指令恢復外送，但「外帶自取」服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨。

📍蝦皮店到店
考量用戶及人員安全，若當地政府宣布停班停課，蝦皮店到店一般門市與合作門市將暫停營業；智取門市將依實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。 若門市調整營業時間或暫停營業，包裹取貨天數將延長取件期限一天。

▲蝦皮店到店停班停課的地區也暫停服務。（圖／周淑萍攝）
▲若蝦皮門市調整營業時間或暫停營業，包裹取貨天數將延長取件期限一天。（圖／周淑萍攝）
📍全聯「小時達」
因應小犬颱風停班公告，全聯「小時達」部分區域門市暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。

📍麥當勞
因颱風及豪雨因素，麥當勞24hr歡樂送服務範圍將依人事行政局公告為準調整歡樂送外送服務區域。

📍肯德基
如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶、車道、內用、網路預訂快取服務。停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況，自主調整營業狀況。

📍必勝客
若該縣市宣布停班，就會暫停外送服務。

📍達美樂
達美樂依照政府準則，停班停課就停止外送。

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