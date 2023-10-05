小犬颱風「變瘋狗猛嘯」！蘭嶼風速計全陣亡 刷新氣象史39年紀錄
中度颱風「小犬」（國際命名：KOINU）來勢洶洶，不僅雨勢越趨強大，因為颱風結構扎實風場大，東半部、西部沿海地區都明顯感受到超強風力，蘭嶼甚至觀測到每秒95.2公尺的超強陣風，打破39年以來氣象史最大陣風紀錄，蘭嶼連風速計都被全部吹毀，小犬颱風也將在今（5）日清晨登陸，破壞威力強大，民眾防颱作業不可輕忽。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象粉轉「台灣颱風論壇」貼文表示「狂犬的怒吼，蘭嶼氣象站測到每秒95.2公尺的超強陣風，記錄確認，確定刷新台灣氣象史上最強陣風紀錄，狂犬讓大家見證歷史」。
而「報天氣中央氣象署」也表示「蘭嶼氣象站在4日晚間9點52分，測到瞬間最大陣風95.2m/s（大於17級風），刷新臺灣氣象史上最大陣風的觀測紀錄！」在近10年蘭嶼站測得大於17級陣風的颱風有「2021年燦樹」、「2016年尼伯特」以及「2013年天兔」，但是這三次颱風觀測風力仍遠低於本次紀錄。
中央氣象署也提到，而更久以前的蘭嶼最大陣風紀錄，為1984年亞力士颱風的89.8m/s，也被小犬颱風刷新了！由於風力實在太強，蘭嶼氣象站的風速計已經陣亡，後續是否有更強的風出現已經無法得知，但隨著颱風中心持續往恆春半島接近中，提醒恆春半島、南台東的朋友，即刻起至今（5）日清晨務必嚴加戒備狂風所帶來的衝擊！