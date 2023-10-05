不斷更新／小犬颱風觸陸！全台18縣市5日停班停課　新竹以南放假

小犬颱風「放慢滯留打轉」！最快今天8點登陸　13縣市豪大雨特報

▲小犬颱風今（5）日影響台灣最為劇烈，將帶來強風豪雨，氣象署針對13縣市發布豪大雨特報。（圖／記者葉政勳攝）
▲小犬颱風今（5）日影響台灣最為劇烈，將帶來強風豪雨，氣象署針對13縣市發布豪大雨特報。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

中度颱風小犬（國際命名：KOINU）中心位置約在鵝鑾鼻的東方約20公里之海面，過去幾小時呈現滯留打轉的狀態，以目前的速度來看，預估在早上8點至9點從恆春半島登陸，中午出海朝台灣海峽南部前進，今（5）日是小犬颱風影響最為劇烈的一天，氣象署也針對13縣市發布豪大雨特報，民眾要特別留意最新資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據氣象署最新資料顯示，小犬颱風過去3小時中心近似滯留打轉，目前在鵝鑾鼻東方近海，向西移動，其暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。

中央氣象署提到，以目前速度預估8、9點中心會在恆春半島登陸，並將在中午前後出海、朝台灣海峽南部前進，今（5）日小犬颱風將帶來強風豪雨，目前已經針對13縣市發出預警。

▲小犬颱風來勢洶洶，中央氣象署針對13縣市發出豪大雨特報。（圖/中央氣象署）
▲小犬颱風來勢洶洶，中央氣象署針對13縣市發出豪大雨特報。（圖/中央氣象署）
📍大豪雨特報：台北市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣
📍豪雨特報：台北市、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島
📍大雨特報：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市、宜蘭縣

🟡陸上颱風警報：宜蘭、花蓮、臺東、南投、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。

🟡海上颱風警報：臺灣東半部海面、臺灣海峽、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

更多「小犬颱風動態」相關新聞。

颱風來「北北基桃上班課」錯了嗎？氣象署數據曝光　真相對比出爐

小犬颱風「路徑再偏南」！2地區風雨最劇烈　全台影響重點一次看

小犬颱風「吹毀蘭嶼風速計」！他家大門3片被吹飛　10秒影片傻眼

小犬颱風「變瘋狗猛嘯」！蘭嶼風速計全陣亡　刷新氣象史39年紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞