小犬颱風滯留台灣腳下！中午前有機會「二度登陸」 高屏最危險
小犬颱風（國際命名：KOINU）已在台灣腳邊，今（5）日上午8時20分，颱風中心短暫登陸鵝鸞鼻，停留5分鐘後又離開陸地出海，中央氣象署預報員劉沛騰指出，由於小犬颱風和台灣地形的交互作用，小犬在過去幾個小時呈現滯留，中心準備從恆春半島南側通過，以目前預估路徑來看，今日中午前小犬路徑會有稍為偏北的情況，屆時還有可能在高屏地區登陸，不過機率較低，需要持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
劉沛騰說明，小犬颱風從昨日深夜開始，路徑持續往南修，今早抵達鵝鑾鼻附近時，颱風中心飄忽不定，並在上午8時20分登陸鵝鸞鼻，中心5分鐘出海後，小犬颱風速度持續減慢，開始呈現打轉的情況，上午9時已經準備中心準備從恆春半島南側通過，預估一直到中午前，小犬颱風路徑都會亂飄，甚至有沿著台灣海岸線行徑的態勢。
劉沛騰表示，已氣象署預估路徑來看，小犬颱風在中午前，整體路徑會有稍偏北的情況，屆時若颱風中心比預期偏北，就有可能二度登陸，地點以高雄、屏東最有可能，不過這樣的情況機率較低，小犬颱風中心持續在海面上移動並緩慢遠離台灣機率較高。
至於小犬颱風強度部分，劉沛騰提及，由於小犬颱風北側的暴風圈幾乎都在台灣陸地上，今早強度已經稍稍減弱，受到地形影響，未來結構還會再被破壞，不過仍要提醒，恆春半島及台東南端，易有14級以上強陣風；基隆北海岸、桃園以南、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至12級強陣風，花東、屏東也要留意大豪雨的出現。