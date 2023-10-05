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今日廣場》林家強／金寶又改年報？ 主管機關別被動等股東爆料

▲金仁寶集團近期攻佔新聞版面。（圖／作者提供）
▲金仁寶集團近期攻佔新聞版面。（圖／作者提供）

文／林家強

林家強／大學教授

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金仁寶集團近期又攻佔新聞版面，除了許勝雄特助被爆不倫、私生子外，董座之子許介立因過去曾獲配全集團最高的6,257張金寶員工庫藏股事件除了引起立委質詢，質疑公司員工庫藏股被當小金庫，且去年金寶為了合理化許介立獲配6,257張員工庫藏股，曾發布重訊表示：「許介立任職泰金寶電通已經數年，是過去年報誤植」。事後被金管會以未經薪酬委員會行使職權且違反競業禁止及未利益迴避開罰董事長許勝雄72萬，但有股東於昨(4)日登報表示，金寶在今年(112)年報上又悄悄地將許介立改回「非金寶及其關係企業員工」，導致股東登報懇請主管機關查明相關人等的法律責任以及到底金寶是否涉及偽造文書及重訊不實？ 
 
過去許勝雄皆被媒體揭露，為了讓兒子許介立順利接班，但由於持股比例偏低，導致失去經營權，因此策劃金寶、吉寶合併，也安排許介立獲配金寶員工庫藏股，卻引起一系列的經營權之爭。去年，許介立因為虛設職位被立委質疑且被股東登廣告爆「非金寶及其關係企業員工」沒資格獲配集團最高的員工庫藏股，且當時的107、108、109年年報也顯示許介立都關『金寶及其關係企業的員工』，因此，因來質疑聲浪不斷，但當時金寶公司發布重訊表示「連續三年的年報都是誤植」！ 
 
但就在今年金寶又被爆又將許介立改回「非金寶及其關係企業員工」，而且一口氣改107、108、109年度，這樣隨意更改年報且與過去重訊完全截然相反，立刻引起股東不滿立刻登報，認為金寶的此番操作不僅違反公司治理的原則，更可能涉及違造文書或重訊不實。

雖在今年初，金寶因爆發經營權之爭，衍生金寶、吉寶合併案、群創光電股權交易案、董事長許勝雄之子許介立取得金寶庫藏股案..等一連串案件，台北地檢署均認定罪證不足，獲判不起訴。

但主管機關過去常以公司內部治理問題來迴避爭議，卻忽視這不僅僅是公司治理的問題，而是影響員工、股東權益的事項，主管機關不能讓公司治理的範圍無限上綱，影響股東權益。


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