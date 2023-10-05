小犬颱風剛來！又有「2熱帶擾動」恐成颱 國慶連假北台灣仍有雨
小犬颱風（國際命名：KOINU）目前持續替全台各地帶來劇烈風雨，明（6）日才慢慢遠離，不過氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮卻指出，呂宋島東側和關島附近分別又有熱帶擾動風發展，不排除有成為颱風的可能，但較能確定的是，國慶連假大氣不穩定，尤其北台灣降雨機率高，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中颱小犬在台灣南端附近，「颱風眼牆」正在侵襲南端，通過後、將進入台灣海峽南部，繼續偏西前進，今日仍要嚴防強風、豪雨致災，東半部、南部及各地山區雨勢大。
吳德榮說明，今、明兩天受小犬颱風及其外圍環流影響，今日東半部、南部及各地山區雨勢大，中部以北平地也有局部雨，明日各地仍有明顯降雨、局部地區仍有強陣風。小犬颱風侵襲期間，將在山區累積「致災性」大量降雨，東半部可達800至1100毫米、西半部300至700毫米，應慎防坍方、落石、土石流，平地亦應注意局部淹水的現象。
此外，最新歐洲模式模擬顯示，國慶日（10月10日）晚間8時，熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，東北風迎風面水氣多，北台灣易降雨，另一擾動在關島附近醞釀。週六至下週一（10月7日至10月9日）颱風遠離，天氣略好轉、但大氣不穩定，尤其在午後，仍有局部較大雨勢發生的機率，下週二、下週三熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，東北風迎風面水氣多，北台灣降雨機率高