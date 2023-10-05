防堵盜刷再出招！銀行推一體成形造型晶片卡 降低被偷撬調包風險
詐騙盛行，不只網路盜刷嚴重，連在手邊的實體信用卡，都曾經傳出晶片被調包的案例，日前就有民眾分享，明明實體卡片就在手邊，卻收到銀行發的刷卡通知，仔細一看，原來是信用卡上的晶片神不知鬼不覺被偷撬出來調包，歹徒早就帶著真正的晶片到處盜刷。不過，現在有銀行攜手萬事達卡，推出一體成形的造型晶片信用卡，無法被撬走調包，強調安全性更勝傳統嵌入式晶片，也能保障民眾用卡安全。
記者顏真真／台北報導
公股龍頭兆豐銀行最近發行新版「e秒刷」網購神卡，最大亮點就是卡面上的晶片造型，不僅特地打造成超萌的台灣黑熊圖樣，且突破以往傳統將晶片以黏貼方式固定在卡片上的做法，製程中直接將造型晶片嵌入卡體，一體成形下不僅晶片結構相對穩固，無法被撬走調包，超萌的黑熊晶片信用卡，帶出門使用更是萌度破表、吸睛度十足。
不過，兆豐銀行表示，這波限量發行5千張的造型晶片信用卡，除了因取材自台灣吧的黑熊角色（名為黑啤），晶片更與上方的黑熊與石虎卡通圖樣相呼應，凸顯台灣生態保育的重要性。同時，也持續祭出優惠，網購不限通路、不限金額，最高4%現金回饋的權益優勢，再搭配萬事達卡國際組織的各項優惠，相信在現今網購盛行的消費型態下，也能在競爭激烈的信用卡市場，殺出一片天。
其實，近年兆豐銀行積極衝刺消金業務，個金獲利比重逐年上升，今年目標預計要達26％，除了銀行敲門磚的信用卡業務快速成長，近5年來流通卡數已從2019年的89萬卡成長突破至現今的114萬卡，且有別於其他公股進件來源多為行員的狀況，兆豐有高達3成都是自來件，為民眾自主性辦卡，且日前兆豐更率公股銀行之先，對標外商銀行規格推出私人銀行服務，朝企金及消金全方位邁進。