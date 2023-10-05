攜環保杯袋餐具消費竹市4公有市場　可領100元「減碳好市券」

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產業發展處長許智堡說明，活動訂於10月份辦理，並由各市場自治會訂定活動日。參與的東門市場近年來為新竹市特色美食集中地，擁有包羅萬象的異國料理；中央商場販售婚禮嫁妝、訂製衣褲、祭祀金香、玩偶公仔、花店等百貨類用品；中央市場及關東市場以傳統市場提供果菜、生鮮類為主，可視需求至指定市場兌換使用。
各市場活動日及兌換地點如下：
東門市場
夜間場次：10月7、14日下午4時（每日限量600份）。
日間場次：10月11、18日上午9時（每日限量300份）。
兌換條件：持環保杯、袋、餐具至東門市場消費並拍照，憑照片至服務台兌換。
兌換地點：東門市場一樓扶梯旁服務台。
中央商場
兌換時間：10月11、18、25日上午9時至13時（每日限量450份）。
兌換條件：持環保杯、袋、餐具至中央商場43號兌換。
兌換地點：中央商場43號。
中央市場
兌換時間：10月11、18、25日上午8時至12時（每日限量450份）。
兌換條件：持環保杯、袋、餐具至中央市場消費後至服務台兌換。
兌換地點：中央市場2樓辦公室。
關東市場
兌換時間：10月7、14、21、28日 上午8:30開始（每日限量450份，前58名自治會加碼贈送50元抵用券）。
兌換條件：持環保杯、袋、餐具至2樓服務台出示後即可兌換。
兌換地點：關東市場2樓服務台。