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攜環保杯袋餐具消費竹市4公有市場　可領100元「減碳好市券」

▲竹市4公有市場響應環保節能減碳， 攜環保杯袋餐具消費可領100元「減碳好市券」。（圖／新竹市政府提供）
▲竹市4公有市場響應環保節能減碳， 攜環保杯袋餐具消費可領100元「減碳好市券」。（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／新竹報導

全球暖化對全球帶來極端氣候的重大衝擊，經濟部為響應環保節能減碳政策，聯合全台100處特色市場（集）推出「減碳好市券」活動，竹市東門市場、中央市場、中央商場、關東市場共同參與響應，活動期間只要攜環保袋、環保杯、環保餐具至指定市場不限金額消費後，至該市場服務處出示消費證明，即可兌換100元減碳好市券（限定於該市場使用及10月底前使用），各市場減碳好市券數量有限換完為止，市府鼓勵民眾一起做環保享福利。

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市長高虹安表示，此次活動由經濟部串聯全台縣市公有市場（集），邀請民眾共同參加環保減碳活動，以自備環保產品循環利用方式，減少塑膠、其他一次性包裝產品的使用，民眾可於兌換減碳好市券後，持券至指定店家消費折抵，做環保的同時亦可以刺激消費，期望自發性攜帶環保器具養成好習慣。

產業發展處長許智堡說明，活動訂於10月份辦理，並由各市場自治會訂定活動日。參與的東門市場近年來為新竹市特色美食集中地，擁有包羅萬象的異國料理；中央商場販售婚禮嫁妝、訂製衣褲、祭祀金香、玩偶公仔、花店等百貨類用品；中央市場及關東市場以傳統市場提供果菜、生鮮類為主，可視需求至指定市場兌換使用。

各市場活動日及兌換地點如下：

東門市場

夜間場次：10月7、14日下午4時（每日限量600份）。

日間場次：10月11、18日上午9時（每日限量300份）。

兌換條件：持環保杯、袋、餐具至東門市場消費並拍照，憑照片至服務台兌換。

兌換地點：東門市場一樓扶梯旁服務台。

中央商場

兌換時間：10月11、18、25日上午9時至13時（每日限量450份）。

兌換條件：持環保杯、袋、餐具至中央商場43號兌換。

兌換地點：中央商場43號。

中央市場

兌換時間：10月11、18、25日上午8時至12時（每日限量450份）。

兌換條件：持環保杯、袋、餐具至中央市場消費後至服務台兌換。

兌換地點：中央市場2樓辦公室。

關東市場

兌換時間：10月7、14、21、28日 上午8:30開始（每日限量450份，前58名自治會加碼贈送50元抵用券）。

兌換條件：持環保杯、袋、餐具至2樓服務台出示後即可兌換。

兌換地點：關東市場2樓服務台。

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