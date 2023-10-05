小犬颱風豪雨肆虐！恆春雨量439毫米「全台最多」 陽明山排第二
小犬颱風（國際命名：KOINU）從昨（4）日開始，外圍環流和颱風本身就不斷替全台各地帶來明顯風雨，據中央氣象署統計，從昨日0時到今（5）日上午10時50分，首當其衝面對小犬颱風的恆春已降下439毫米雨量為全台最多，其次無停班停課的台北市陽明山擎天岡已403毫米緊咬，今日花東、恆春半島、北部山區仍有局部性豪雨，氣象署持續發布「豪雨特報」。
記者張志浩/綜合報導
由於小犬颱風暴風圈極大，氣象署說明，昨日0時到今（5）日上午10時50分，屏東縣恆春鎮累積雨量達439毫米最多，其次是台北市陽明山擎天崗的403毫米，第三名為屏東縣西大武山316.5毫米、第四名宜蘭縣太平山296毫米。
若將時間拉至今日0時至上午10時50分的單日累積降雨，屏東縣恆春鎮也已427.5毫米居全台之冠、其次依序是屏東縣西大武山316.5毫米、臺東縣卑南鄉221.5毫米、屏東縣獅子鄉184.5毫米、屏東縣來義鄉177毫米，由於小犬颱風直接逼近，今日降雨主要集中在南台灣。
針對各地雨勢，氣象署簡任技正伍婉華也提醒，今日北部、東半部、恆春半島回持續降雨，南部小犬颱風路徑朝西，也會開始有明顯雨勢，目前新北市、台北市、恆春半島、東半部及屏東縣、高雄、台東山區有局部豪雨或大豪雨，花東和恆春半島、北市山區可能有局部性豪雨，明（6）日颱風逐漸遠離，但基隆北海岸、東部、南部可能有持續大雨，明晚降雨才會逐漸趨緩。