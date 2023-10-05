小犬颱風強度稍減弱！「二次登陸」機率低 恆春時雨量達150毫米
小犬颱風（國際命名：KOINU）中心位置目前正在台灣南方海面，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，由於小犬颱風北側環流受到台灣地形破壞，今（5）日中午前強度稍稍減弱，不過暴風半徑仍有250公里，未來小犬颱風路徑仍會受地形影響出現不規則運動，但出現「二次登陸」的機率較低，現階段花東、恆春、屏東、北部山區仍要留意豪雨，各地風速也仍偏大。
記者張志浩/綜合報導
針對小犬颱風動態，伍婉華指出，目前小犬位於鵝鑾鼻西方約50公里的海面上，由於受到地形影響，仍在海面上已較慢的速度，出現類似打轉的情況，雖然颱風中心並未在陸地上空，但颱風眼周圍的「眼牆」才是風雨最劇烈的地方，因此昨（4）日開始就不少地區觀測到破壞性陣風，恆春半島也已時雨量100至150毫米的規模在降雨。
伍婉華說明，這兩天恆春半島、蘭嶼及綠島已有14級以上強陣風。今日基隆北海岸、桃園以南、東部、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖也易有9至12級強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區同樣有較強陣風，且隨著颱風進入台灣海峽，西南部的風力預估還會再增強。
據氣象署觀測，從週三（10月3日）0時至今日上午11時，屏東縣墾雷降下440.5毫米雨量最多，其次是台北市擎天崗430毫米、宜蘭縣太平山371毫米、花蓮縣赤柯山259毫米、台中市南湖圈谷247毫米、新北市桶後245毫米、台東縣利嘉林道232.5毫米，桃園市拉拉山211.5毫米；此外蘭嶼也有17級以上強風；恆春14級；東吉島13級；大武、台南、新屋11級；成功、澎湖、彭佳嶼10級。