加惠5萬視障者！全台首張點字Combo卡上市 還提供不限額簡訊通知
根據衛福部統計，去（2022）年台灣領有身心障礙證明的視障者人口達5萬4317人，為解決視障者不易辨識各家金融卡、信用卡的困擾，國內銀行推出全台首張視障點字金融信用卡服務，製卡時於卡面直接打印品牌點字名稱，使卡片具備永久識別性，讓視障者一觸摸，即可清楚辨識品牌名稱，取卡使用時更直覺、便利。
記者顏真真／台北報導
國內銀行一直致力提升友善金融服務環境及體驗，為解決視障者不易辨識各家金融卡、信用卡的困擾，永豐銀行推出視障點字金融信用卡服務，卡片集多功能於一身，包括ATM取款與消費刷卡等，視障者觸摸即可清楚辨識品牌名稱，取卡使用時更直覺、便利。
永豐銀行表示，為視障客戶把關寶貴資產，視障點字金融信用卡服務也提供刷卡消費不限金額簡訊通知服務，方便視障客戶利用手機報讀功能掌握刷卡狀態。同時提供每月3次跨行提款轉帳免手續費或不限金額任刷一筆享最高8次免手續費等專屬獨家優惠，以及刷卡消費單筆滿額享3期分期免手續費、指定保費代繳1%回饋等權益，降低用卡成本。
除推出視障點字金融信用卡服務外，永豐銀行全方位精進金融友善措施，包括提供閱讀及簽名專用輔具，提升低視能或高齡客戶臨櫃閱讀及簽名時的便利性。此外，行動櫃員iPad亦提供視訊手語翻譯服務，致力打造無障礙金融環境。