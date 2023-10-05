百貨公司周年慶商機上看854億！化妝品、鞋衣、餐飲最夯

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同時在今年預算方面，平均落在11659元，多過去年的10525元，以及前年的9897元，也創下3年新高，其中男性為12539元，女性為10989元，前者預算還比後者多出14%。若以「全體受僱就業者」914.6萬人推估，上班族創造的周年慶「潛在商機」，將上看854億元。
針對今年「必敗（BUY）的」的熱門商品部分，在可複選狀況下，前5名依序為：「保養品、化妝品」（64.7%）、「鞋子」（63.5%）、「衣服」（59%），以及「美食街餐飲」（45%）、「包包」（43.8%）。至於第6到第10名部分，又分別是：「內衣、睡衣」（34.4%）、「3C產品」（23.7%）、「家電」（17.4%），以及「飾品」（15.8%）、「玩具」（14.5%）。
最後詢問最能吸引自己的「促銷活動」，在可複選狀況下，主要依序為：「滿額送現金券」（72.6%）、「周年慶期間限定商品」（53.7%）、「滿額送限量商品」（43.9%），以及「滿額抽獎」（30.6%）、「每日排隊商品」（21%）。其餘也會留意的周年慶活動，又還有：「集點送贈品」（19.8%）、「滿額免費宅配到家」（18.7%）、「VIP預購活動」（12%）。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，畢竟目前處於通膨時代，有無明顯的優惠折扣，將影響消費意願，也導致上班族在接近年底前，出現所謂「集中消費」的趨勢越來越明顯，不過長期沒加薪或低薪的小資男女，這群人會不會變成「看的多、買的少」，仍值得關注有無出現這種現象。