刺激內需經濟3大招！人力銀行：勞工需獲「有感調薪」

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根據人力銀行調查，假如以目前月薪估算，「至少」要加薪多少，才會增加「非民生必需品」的支出呢？此次調查就發現，勞方平均需要加19.4%，就會提高「非基本生活開銷」：像是購買化妝品、3C產品、吃聖誕大餐、買聖誕禮物。若以「官方經常性薪資」45381元換算，如果要調薪19.4%，大約就是月薪增加8804元。
總的來說，想要明顯刺激台灣的「內需經濟」，勞工朋友覺得哪項政策有效呢？調查顯示，在可複選狀況下，前五項依序為：「振興券或消費券」（61.9%）、「基本工資調漲」（60.8%）、「針對薪資所得減稅」（36.6%），以及「國內旅遊補貼」（24.8%）、「節能家電換購補貼」（23.8%）。其餘三項政策又分別是：「換購機車補貼」（12.6%）、「換購汽車補貼」（11.7%）、「手機換機補貼」（10.5%）。
從資方角度來看，企業又覺得哪項政策有效呢？在可複選狀況下，前五項依序是：「針對薪資所得減稅」（46.6%）、「振興券或消費券」（45.3%）、「國內旅遊補貼」（35.5%），以及「節能家電換購補貼」（25.9%）、「基本工資調漲」（24.6%）。其餘三項政策又分別為：「手機換機補貼」（18.9%）、「換購機車補貼」（12.2%）、「換購汽車補貼」（10.8%）。
觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，全面性「邊境解封」即將滿一年，若能在歲末前加快復甦腳步，更有助於加薪分紅意願回溫，勞工們對年終獎金數字，自然不用太悲觀。當然想要真正有效並持續刺激內需經濟，勞工朋友需要獲得「有感的」調薪，這部分有賴大環境的長期改變，特別是整體產業結構的調整與升級。
楊宗斌也認為，從「受薪階級」的角度觀察，想要帶動內需消費、刺激經濟，許多人偏好這兩大政策方向：「實質薪資的增加」、「等同現金的補貼」
只是更別忘了，楊宗斌提醒，不少刺激經濟的方案，其實花到的都是勞工們的納稅錢，或者還要舉債，因此實施前，必須經過嚴謹評估，除了衡量長短期效果，有時候還需要「財政政策」、「貨幣政策」、「勞動政策」多頭並進。