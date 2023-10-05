小犬颱風「眼牆威力」驚人！專家揭路徑影響：南部考驗正要開始
小犬颱風（國際命名：KOINU）正在台灣南方海域緩慢向西移動，今（5）日早上颱風中心短暫登陸鵝鑾鼻，替各地帶來強烈風勢，而小犬颱風10級暴風半徑涵蓋恆春的情況下，當地在今早的累積降雨也相當驚人，時雨量來到150毫米，不過較慶幸的是，小犬颱風結構較強的對流雲系幾乎都在南側海面，間接讓其它地區的雨勢有略為減少，前氣象局長鄭明典也表示，這樣的路徑是對台灣最低衝擊的通過。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今早分享小犬颱風的「雷達回波圖」，並表示「強回波剛好都在海面上！颱風中心幾乎就通過懇丁雷達站上空，強回波環繞海面方向，對台灣最低衝擊的通過！」
對此氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，從雷達回波圖可以發現，小犬颱風南側的雲系發展比北側強許多，主要除了其本身的風切導致南北發展不平衡外，近期從北方下來的東北風也間接讓小犬南側雲系發展較強，「確實以今早路徑的通過，對台灣傷害較小」
不過賈新興也提及，雖然小犬颱風北側的風雨較弱，但實際風雨最強的「眼牆周圍」，也就是90公里的十級暴風半徑仍對南台灣造成劇烈影響，包括蘭嶼測到的17級以上強風、墾丁今早的強風豪雨，都是受到眼牆影響而出現，因此「颱風眼雖然無風無雨，但周圍的風雨才是最該小心的」。
中央氣象署簡任技正伍婉華也提醒，小犬颱風的眼牆衝擊恆春、南部山區，今早每小時雨量都是100至150毫米起跳。賈新興說，下午開始小犬慢慢進入台灣海峽，高雄可能會被十級暴風半徑稍微勾到，西南部的風力也還會再加大，民眾務必特別留意。