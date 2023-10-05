嚇阻黑幫開槍！政院通過　公共場合開槍可囚7年以上

行政院會今（5）日通過《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案，將函請立法院審議。說明今年查緝非法槍彈9成為非制式槍枝，為加強非制式槍砲溯源管理，此次修法全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，並將模擬槍提升為《刑法》規範，子彈零件列行政罰，另增訂公共場所開槍處罰，違者最少關7年、最重可罰1500萬元，避免社會產生模仿效應，維護社會治安。
記者陳威叡／台北報導
內政部指出，為從根本管制改造槍枝，這次修法也配合實務現況及科技發展，增訂授權中央主管機關訂定槍砲、彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力認定基準，以利非法槍枝的查緝。同時為防處犯罪行為人故意於開槍後隨即攜械自首，僥倖尋求減免刑責情事，這次修法也將「必減刑」修正為「得減刑」。
此外為防範黑幫公然開槍，不僅衝擊治安恐讓社會產生模仿效應，另增訂公共場所開槍處罰，若持制式手槍在公共場所、公眾可出入場所開槍，或是朝公共場所、公眾可出入場所開槍，可處7年以上有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。
內政部說明，《槍砲彈藥刀械管制條例》修正草案，經警政署召開多次會議與各機關間協調配合，並邀集專家學者多方參採實務及學術意見，本案經行政院送請立法院審議後，將積極與立法院朝野各黨團說明溝通，早日完成修法程序，以強化槍砲彈藥的溯源管理，防處不法改造槍枝流竄等現象。