特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》10月5日正式上市

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《我想成為影之強者！Master of Garden》遊戲中有著「全語音」的主線劇情，以及由原作者特別監修，描寫七影離開闇影身邊兩年裡發生的「七影列傳」兩大部分。
此外，畫面設計上不僅以 3D 手法表現出符合動畫風格的華麗戰鬥場面，還能讓各位闇影大人們體驗與遊戲中女孩們交流的樂趣。官方特別提醒到，有許多特別情境的解鎖，需要靠提高角色好感度後才能觀賞！邀請各位玩家快來遊戲中，解鎖和女孩們的獨家時光吧！
預註冊百萬達標 獎勵大放送
《我想成為影之強者！Master of Garden》預註冊人數突破百萬大關，除了雙平台預註冊獎勵，總共解鎖了「幻魔石x4000」、「一般轉蛋券x10」、「頂級魔汁軟糖x50」。此外先前於官方Facebook粉絲專頁舉辦的「Icon徵選活動」，也將於開服贈送「鮪當勞漢堡x100」、「幻魔石x300」、「一般轉蛋券x10」。感謝各位闇影大人們熱情參與，獎勵將於開服後透過遊戲內郵件發送。各位闇影大人們，別讓了登入遊戲中領取滿滿獎勵喔!
最強開服慶祝特典 登入連環送！
官方為慶祝《我想成為影之強者！Master of Garden》正式上市，將舉辦一系列的開服慶祝特典。剛轉生異世界的闇影大人們，登入即可領取多項登入獎勵！讓異世界之旅更加輕鬆寫意，從10月5日開服後14天內，每日登入遊戲即可領取登入禮，全部領取完畢能夠領取到幻魔石x2100及各式素材！
揭開「中二病晚期患者」神秘面紗
終幕已然臨近、清算一切的時刻即將到來，潛藏於暗夜之中的力量，蟄伏在角落的影之強者，此刻真正現身在眾人面前！正是How影大人！AKA中二病晚期患者—HowHow！
動畫Ｘ遊戲！同名動畫2nd season播放限定活動
為慶祝《我想成為影之強者！Master of Garden》將與同名動畫第二季同時於10月5日上線，官方準備多項獎品以及虛寶給各位闇影大人們！即日起至12月31日止，共有三輪活動，於指定期間內完成活動任務即可獲取道具獎勵！另外在10/5至10/9日期間登入，還能領取額外的10連抽！邀請粉絲們一同共襄盛舉！
你渴望力量嗎？立即下載《我想成為影之強者！Master of Garden》，即可獲得異世界中的最強power！記得追蹤《我想成為影之強者！Master of Garden》粉絲專頁與相關社群平台，獲得遊戲的第一手資訊！
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