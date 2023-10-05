百貨周年慶！3成上班族「曾翹班去」　22%淪卡債族

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調查也發現，在曾經參與過的上班族當中，就有30.3%透露，曾經為了周年慶，而向公司「請假或乾脆翹班」！其中也有44.7%的人表示，「曾經找過」公司同事，一起去逛百貨周年慶！還有高達65.2%的人指出，「曾經」在上班時間，「偷偷關注過」周年慶相關資訊。
在比較完各家的DM之後，上班族最終會選擇逛「特定某家」百貨周年慶，在可複選狀況下，主要原因依序有：「促銷活動比其他家划算」(63.3%)、「有自己特別喜愛的品牌」(53.3%)、「有獨家的周年慶商品」(38.9%)，以及「習慣該百貨公司的環境、動線」(37.8%)、「交通方便」(36.3%)。其他逛周年慶考量的原因，又還有：「商品類別較多樣、齊全」(27.9%)、「有熟識的專櫃人員」(21.2%)、「服務態度、服務品質」(19.9%)。
針對本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，雖然上班族有時候會將「購物」，當成是犒賞自己的方式之一，或者宣洩工作壓力的途徑，但也要記住凡事「量力而為」，假如沒有衡量財務狀況，卻過度消費、造成負債，最後更導致需要分神，去兼差賺外快還卡債，影響正職工作表現，恐怕就是得不償失了。