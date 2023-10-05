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百貨周年慶！3成上班族「曾翹班去」　22%淪卡債族

▲百貨公司周年慶陸續登場，根據人力銀行統計，3成上班族都曾翹班或請假去逛周年慶。（圖／記者許家禎攝）
▲百貨公司周年慶陸續登場，根據人力銀行統計，3成上班族都曾翹班或請假去逛周年慶。（圖／記者許家禎攝）

記者許若茵／台北報導

百貨公司周年慶陸續登場，根據人力銀行統計，3成上班族都曾翹班或請假去逛周年慶，更有22%的人因為過度消費，導致自己淪為卡債族！

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想要拉抬「疫後」經濟數據，特別要觀察第四季的內需市場，其中指標之一就屬「百貨周年慶」。根據yes123求職網調查顯示，從進入職場到現在，有高達84.2%的上班族透露，「曾經參加過」百貨周年慶活動；但其中曾經因為參加周年慶，結果「消費金額」超過原本預算的，比例也佔了71.1%；甚至還有21.6%的人表示，曾經為了周年慶「消費金額」，導致自己背負卡債。

調查也發現，在曾經參與過的上班族當中，就有30.3%透露，曾經為了周年慶，而向公司「請假或乾脆翹班」！其中也有44.7%的人表示，「曾經找過」公司同事，一起去逛百貨周年慶！還有高達65.2%的人指出，「曾經」在上班時間，「偷偷關注過」周年慶相關資訊。

在比較完各家的DM之後，上班族最終會選擇逛「特定某家」百貨周年慶，在可複選狀況下，主要原因依序有：「促銷活動比其他家划算」(63.3%)、「有自己特別喜愛的品牌」(53.3%)、「有獨家的周年慶商品」(38.9%)，以及「習慣該百貨公司的環境、動線」(37.8%)、「交通方便」(36.3%)。其他逛周年慶考量的原因，又還有：「商品類別較多樣、齊全」(27.9%)、「有熟識的專櫃人員」(21.2%)、「服務態度、服務品質」(19.9%)。

針對本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，雖然上班族有時候會將「購物」，當成是犒賞自己的方式之一，或者宣洩工作壓力的途徑，但也要記住凡事「量力而為」，假如沒有衡量財務狀況，卻過度消費、造成負債，最後更導致需要分神，去兼差賺外快還卡債，影響正職工作表現，恐怕就是得不償失了。

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