特企／2024茶籽堂年度版畫禮盒「珍珠繞」搶先曝光　綻放美好祝福

珍珠繞年度版畫禮盒品項如下：「療癒沐浴」，添加臺灣特有肖楠葉萃取液，能有效提升肌膚防禦力，由內而外調理肌膚；「美好時光」，透過荷葉沐浴露的清新草本與桑白皮洗髮露的溫柔修護，賦予身心舒適療癒的美好愉悅感受；「慢調潔淨」，獨特木質調香氣，讓每次的沐浴、潔手都是一種享受；「手部呵護」，居家的安心守護者，也讓每日親膚潔淨雙手成為日常的體貼關心。
為迎接華語影壇最大盛事「金馬獎」迎向一甲子，茶籽堂從第51屆金馬獎開始與金馬影展執委會合作，藉由金馬獎國際盛事，推廣臺灣籽苦茶油、臺灣植萃洗沐保養產品，成為國內外影藝人士、影星的首選伴手禮。今年茶籽堂不負眾望，再度入圍第60屆金馬影展貴賓禮品之一，第七度榮獲金馬指定合作品牌，獻上獨家「金馬60聯名洗手露限定禮盒」，用來自土地的美好贈禮，結合版畫創作的禮盒設計，贏得不少影迷喜愛與珍藏。
今年茶籽堂特地為金馬60獨家客製專屬禮盒，在瓶身上印有金馬60、金馬經典標誌，禮盒設計則以版畫藝術家沐冉的全新創作「珍珠繞」，延伸打造出獨一無二的「茶籽堂 X 金馬60聯名洗手露限定禮盒」，精心挑選兩款茶籽堂明星木質調香氣的肖楠葉純淨洗手露330mL及馬栗樹水潤洗手露330mL。
版畫意境中的杉木以歲月的智慧鼓舞著新芽，李花怒放捎來春天的美好發生，如是說電影一甲子終將開花結果，在這最璀璨的時刻綻放美好。此款限定禮盒，承載著華語電影圈的榮耀，致敬持續創作不懈的電影工作者，讓臺灣植萃的自然療癒，潔淨呵護你的身心靈，一起迎接金馬60新風貌。
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