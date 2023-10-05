小犬颱風強勢襲台！恆春半島逾5.6萬戶停電 台電動員200人急搶修
小犬颱風帶來強風豪雨，台東、屏東首當其衝，尤其恆春半島災情嚴重，有多個電桿被吹倒、高壓線也因而斷落，造成屏東曾有5萬6257戶停電，台電屏東區也立即動員超過200名人力、工程車126輛前往搶修，北中南區也有超過70人趕赴恆春半島支援搶修，截至今（5）日下午2時，3萬5009戶恢復供電，目前仍有2萬1248戶停電中。
記者林莞茜／綜合報導
台電屏東區營業處表示，目前災情主要是恆春鎮到滿州鄉(200縣道)地區因強風豪雨導致多處電桿倒塌、高壓線斷落，非外界謠傳111年高屏大橋東端至台26線恆春段之屏鵝公路，由於屏鵝公路纜線地下化，該沿線並無停電事故，台電已動員逾百人全力搶修，敬請民眾耐心等候。
台電屏東區處提醒民眾，隨著颱風增強，配電線路受害的災情會隨而增加，請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。
另台電籲請若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。