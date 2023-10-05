特企／日本人瘋搶台牌清淨機！日本人氣電器大洗牌

在日本大賣的 Acerpure 原來是台灣品牌，網友因為太驚訝忍不住分享到批踢踢上。「Acerpure」宏碁智新原來就是台灣筆電大廠「宏碁 Acer」旗下的家電品牌，該品牌其實早已在國外深耕多年，現在在日本賣出好成績，也是多虧日本對台灣的好感，以及後疫情時代重視環境空氣品質所賜。Acerpure 在日本賣的嚇嚇叫，就連台灣網友自己都不敢相信！本來打算趁著日幣便宜，及退稅優勢在日本購入空氣清淨機。結果，沒想到前兩名商品都是來自台灣，連知名日本家電品牌都只能緊追在後。該網友不禁笑稱，有聽說日本哈台，但沒想到已經到了家電也要走台灣風的程度。
有網友懷疑，電器百貨的店員說賣得好是不是只是推銷話術？結果有熱心網友特地找來日本電器測評網站的排名，Acerpure 還真的在榜上！據說還一度攻佔日本樂天市場網路銷量排行，成為超熱賣的空氣清淨機，硬是將日本國內知名大廠的產品都給比了下去。也有網友直接找出日本網友的使用心得，日本網上一片好評，由此證明電器行店員真的是良心推薦。不只是網路好評，就連旅日棒球選手吳念庭與知名日本攝影師小林賢伍都替 Acerpure推薦 。因為是台灣品牌，不僅讓台灣人倍感親切，就連日本人使用起來都覺得很有安心感。
該名網友Po文一出，馬上就在批踢踢上引來極大回響。有許多網友紛紛留言表示「真的是台灣之光！」、「被筆電耽誤的家電公司」、「風扇＋清淨一機兩用，省空間」、「台灣很多東西在日本很有競爭力」、「能夠被日本人買東西應該不差」。
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