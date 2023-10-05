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麝香葡萄跌價瘋搶！全聯66折大降價「再補貨」　家樂福日本展特價

▲全聯麝香葡萄與去年相比下殺66折，不到1個月的時間狂銷700萬元業績，雙十連假再限量補貨2萬盒。（圖／全聯提供）
▲全聯麝香葡萄與去年相比下殺66折，不到1個月的時間狂銷700萬元業績，雙十連假再限量補貨2萬盒。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本麝香葡萄跌價後瘋搶，全聯一盒350g「特價389元」，與去年相比打了66折，截至10月初已熱銷超過700萬業績，全聯響應雙十購物節，全台門市再加碼補貨2萬盒，還有日本青森蘋果登場，10月7日起至12日只要55元。家樂福賣場則是單盒單盒350克，特價399元，還有期間限定日本美食展登場，優惠包括單筆不限金額就可以59元加購2人份日本拉麵。

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全聯上月22日開賣「400元有找」的麝香葡萄，甜度達17度以上，一盒350g特價389元，對比去年同規格的麝香葡萄下殺66折，截至10月3日熱銷於700萬元業績，業者響應雙十節購物節，全台門市再加碼補貨，本次全門市共到貨2萬盒限量快衝。

並且同步開賣日本明星水果「青森蘋果」，近期正值青森蘋果產季，10月7日首先登場的是金黃色的「土岐蘋果#40」，形狀偏大，在陽光下，黃中透著淡淡粉紅色，口感清脆，酸甜適中，並帶有王林品種的香氣，首批到貨約8萬顆，10月7日至10月12日新鮮開賣，售價只要55元／顆，全聯預計這批青森土岐蘋果很快就被搶購一空，預估可帶來超過400萬元業績。

▲全聯開賣首批新鮮日本土岐蘋果，口感清脆多汁，每顆55元。（圖／全聯提供）
▲全聯開賣首批新鮮日本土岐蘋果，口感清脆多汁，每顆55元。（圖／全聯提供）
家樂福賣場的麝香葡萄則是單盒單盒350克，特價399元。即起更是開跑「日本好食展」，即日起至10月11日，精選超過300多件商品優惠，包括單筆消費不限金額可用59加價購ITSUKI拉麵2人份。

「新上架」明太子風味美乃滋、NAKAMO味噌沾醬，原價219元至229元，日本展特價185元／瓶；日本第一石鹼浴室防霉噴霧（補充包）全面7折，單筆購買Ariel洗衣/ENOR蘭諾/Febreze風倍清指定商品，每滿300元送30元購物金，單筆最多送到300元。

▲家樂福日本好食展開跑，精選超過300樣日本人氣商品，包含100樣新登場與30樣獨家上架。（圖／家樂福提供）
▲家樂福日本好食展開跑，精選超過300樣日本人氣商品，包含100樣新登場與30樣獨家上架。（圖／家樂福提供）

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