麝香葡萄跌價瘋搶！全聯66折大降價「再補貨」 家樂福日本展特價
日本麝香葡萄跌價後瘋搶，全聯一盒350g「特價389元」，與去年相比打了66折，截至10月初已熱銷超過700萬業績，全聯響應雙十購物節，全台門市再加碼補貨2萬盒，還有日本青森蘋果登場，10月7日起至12日只要55元。家樂福賣場則是單盒單盒350克，特價399元，還有期間限定日本美食展登場，優惠包括單筆不限金額就可以59元加購2人份日本拉麵。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯上月22日開賣「400元有找」的麝香葡萄，甜度達17度以上，一盒350g特價389元，對比去年同規格的麝香葡萄下殺66折，截至10月3日熱銷於700萬元業績，業者響應雙十節購物節，全台門市再加碼補貨，本次全門市共到貨2萬盒限量快衝。
並且同步開賣日本明星水果「青森蘋果」，近期正值青森蘋果產季，10月7日首先登場的是金黃色的「土岐蘋果#40」，形狀偏大，在陽光下，黃中透著淡淡粉紅色，口感清脆，酸甜適中，並帶有王林品種的香氣，首批到貨約8萬顆，10月7日至10月12日新鮮開賣，售價只要55元／顆，全聯預計這批青森土岐蘋果很快就被搶購一空，預估可帶來超過400萬元業績。
家樂福賣場的麝香葡萄則是單盒單盒350克，特價399元。即起更是開跑「日本好食展」，即日起至10月11日，精選超過300多件商品優惠，包括單筆消費不限金額可用59加價購ITSUKI拉麵2人份。
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