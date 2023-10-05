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特企／交通優勢難以撼動　遠雄綠禾　吸引南科人一次買到位

▲遠雄綠禾戶外花園泳池相當受到換屋客喜愛。（圖／品牌提供）
▲遠雄綠禾戶外花園泳池相當受到換屋客喜愛。（圖／品牌提供）

本報訊

根據國發會資料，統計今年前4月北中南三大科技園區營業額，南科以約4,585億元正式超車竹科，以「升級版」竹科模式超展開，邁向全台最大半導體研發聚落，而南科身為驅動台南經濟引擎，隨著台積電5奈米、3奈米等先進製程落腳，全球前三大半導體製造設備商TEL集團、聯電、ASML、默克等相繼卡位擴廠，持續壯大南台灣科技廊帶，將帶來9.3萬名就業機會，在南科菁英及周邊供應鏈帶動下，高所得高消費人口，創造龐大住宅需求，成為支撐房地產市場最強動能，自住客買房有抓緊時機一次到位的趨勢。

台南房市向來受到國道、快速道路牽動，尤其沿著交流道購屋更是民眾入手的隱形趨動力，像是北外環道路，可串聯國道、南科及台南市區，綿密交通路網、迅接各大生活圈，位處南科生活圈的鹽行國中重劃區被譽為交通動線最強大的重劃區，以區域首發案「遠雄綠禾」為例，5分鐘直上北外環長和路匝道，往東接軌南科；往西暢達安南、北區、中西區、安平，約15分鐘距離抵南科與市區，目前實登戶數達118筆，住宅單價落在37~46萬元之間，房價穩坐4字頭，而看好區域後勢，包括寶佳、春福、京城、宏普、昌禾、鉅虹、和發建設等大型建商紛紛在此區購地，數百億新案蓄勢待發。

此外，同為南科生活圈的新市、善化地區房價更未見鬆動，像是位於新市新和重劃區的「世界南科」最高成交紀錄為21樓戶每坪達45.3萬元，均價約40萬元，另外同在新市的「宗大敘山」也見42.2萬元交易紀錄，在善化LM特區的電梯公寓「恆鵬陽光四季」2樓戶則成交達41.2萬元。

自住購屋回歸市場基本面，偏向選擇「保值地段」、「宜居產品」，逐漸有從較外圍的南科郊區往南科市區第一環移動的現象。鹽行國中重劃區，近距都會市區核心、南科產業廊帶，交通與生活機能的先天優勢難以撼動，同為南科生活圈的新市、善化地區房價在未見鬆動下，購屋客更願意往市區移動，而位於交通樞紐的重劃區便成首選。「遠雄綠禾」正處於40米永安路首排、親水綠堤角地，基地方正占地約1550坪，為重劃區最核心之區位。

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該案行銷經理黃鼎鈞表示，年輕的園區工作族群重視生活品味，尤其著重社區質感，「遠雄綠禾」規劃244戶，維持住戶質感、社區營運量體適中，且3房做到戶戶邊間、衛浴均有對外窗，具備採光通風，結構耐震係數超越法規達0.32G，並融合自住宜居三大設計，運用「風車型配置」、「跳層陽台」、「斜屋頂綠化」，室內配置5+5mm膠合玻璃、YKK氣密窗，達到降噪降溫節能之效用，加上電動車位線架預留規劃、雨水回收設計，相當切合時下注重的綠色永續概念。

社區公設項目亦十分豐富，除有內、外景觀中庭，包括花園泳池、健身房、瑜珈室、多功能共享交誼廳、兒童遊戲室、戶外休閒區等。公設則與建築、景觀呼應，將自然界仿生擬態的手法融入設計靈感，創造出原生感空間風格，延伸了戶外綠意，由內而外整體社區場域猶如一座城市花園，是城市裡的自然靜區，同時也將新型態的設計趨勢引進台南。

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