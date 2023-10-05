特企／交通優勢難以撼動　遠雄綠禾　吸引南科人一次買到位

台南房市向來受到國道、快速道路牽動，尤其沿著交流道購屋更是民眾入手的隱形趨動力，像是北外環道路，可串聯國道、南科及台南市區，綿密交通路網、迅接各大生活圈，位處南科生活圈的鹽行國中重劃區被譽為交通動線最強大的重劃區，以區域首發案「遠雄綠禾」為例，5分鐘直上北外環長和路匝道，往東接軌南科；往西暢達安南、北區、中西區、安平，約15分鐘距離抵南科與市區，目前實登戶數達118筆，住宅單價落在37~46萬元之間，房價穩坐4字頭，而看好區域後勢，包括寶佳、春福、京城、宏普、昌禾、鉅虹、和發建設等大型建商紛紛在此區購地，數百億新案蓄勢待發。
此外，同為南科生活圈的新市、善化地區房價更未見鬆動，像是位於新市新和重劃區的「世界南科」最高成交紀錄為21樓戶每坪達45.3萬元，均價約40萬元，另外同在新市的「宗大敘山」也見42.2萬元交易紀錄，在善化LM特區的電梯公寓「恆鵬陽光四季」2樓戶則成交達41.2萬元。
自住購屋回歸市場基本面，偏向選擇「保值地段」、「宜居產品」，逐漸有從較外圍的南科郊區往南科市區第一環移動的現象。鹽行國中重劃區，近距都會市區核心、南科產業廊帶，交通與生活機能的先天優勢難以撼動，同為南科生活圈的新市、善化地區房價在未見鬆動下，購屋客更願意往市區移動，而位於交通樞紐的重劃區便成首選。「遠雄綠禾」正處於40米永安路首排、親水綠堤角地，基地方正占地約1550坪，為重劃區最核心之區位。
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社區公設項目亦十分豐富，除有內、外景觀中庭，包括花園泳池、健身房、瑜珈室、多功能共享交誼廳、兒童遊戲室、戶外休閒區等。公設則與建築、景觀呼應，將自然界仿生擬態的手法融入設計靈感，創造出原生感空間風格，延伸了戶外綠意，由內而外整體社區場域猶如一座城市花園，是城市裡的自然靜區，同時也將新型態的設計趨勢引進台南。
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