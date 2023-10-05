中信銀攜手支付寶推跨境電商一站式支付　首綁最高享8%立減優惠

中信銀行內部觀察，「便利」、「回饋」及「手續費」等三要素為跨境電商購物選擇付款方式的主要考量。此外，全球一年跨境購物市場龐大，根據國際調研機構Insider Intelligence於2023年二月發表的「Global Retail Ecommerce Forecast」顯示，今年全球電子商務市場總額將達6兆美元，往後每年將以8%至9%成長速度持續擴張，截至2025年，規模將超越7兆美元，中信銀行持續關注廣大電子商務用戶的需求，持續提供創新、便捷、完善及安全的支付體驗。
中信銀行體察消費者需求，此次與支付寶合作，於淘寶購物App上提供全新支付體驗，除了原本提供的信用卡、超商及轉帳的支付方式外，新增「綁定中信銀行臺幣存款帳號」付款選擇，只需透過活動網頁「立即綁定」或於淘寶App支付平台，連結至中信銀行Home Bank完成身分驗證並選擇欲綁定扣款的臺幣存款帳戶，未來消費即可享有快速又便利的一站式付款服務。
為鼓勵更多消費者優先體驗，即日起至今年10月31日止，於淘寶購物APP平台以綁定之中信銀行臺幣存款帳戶付款，享筆筆手續費1%立減優惠，首次綁定消費付款之客戶，單筆滿新臺幣1,000元，再享70元立減，相當於最高可享8%立減優惠。另外，適逢年度購物盛會雙十一到來，11月1日至11月11日，除了享筆筆手續費1%立減，消費單筆滿新臺幣6,000元再享250元加碼立減優惠，前述優惠每日均有名額限制，贈完為止，更多優惠詳情請上中信銀行網站查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀