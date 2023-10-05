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中信銀攜手支付寶推跨境電商一站式支付　首綁最高享8%立減優惠

▲中信銀行攜手支付寶推出「約定臺幣存款帳號」消費付款的服務，讓消費者體驗一站式支付的便利！(圖／品牌提供)
▲中信銀行攜手支付寶推出「約定臺幣存款帳號」消費付款的服務，讓消費者體驗一站式支付的便利！(圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

中國信託商業銀行積極拓展多元支付場景，攜手跨境支付機構支付寶合作，於淘寶購物App上推出「約定臺幣存款帳號」消費付款的服務，為台灣唯一可於淘寶購物平台連結存款帳戶付款的銀行。消費者於淘寶APP購物時，無須至超商或外接讀卡機轉帳付款，可直接以連結之中信銀行存款帳戶完成付款，讓消費者體驗一站式支付的便利！

中信銀行內部觀察，「便利」、「回饋」及「手續費」等三要素為跨境電商購物選擇付款方式的主要考量。此外，全球一年跨境購物市場龐大，根據國際調研機構Insider Intelligence於2023年二月發表的「Global Retail Ecommerce Forecast」顯示，今年全球電子商務市場總額將達6兆美元，往後每年將以8%至9%成長速度持續擴張，截至2025年，規模將超越7兆美元，中信銀行持續關注廣大電子商務用戶的需求，持續提供創新、便捷、完善及安全的支付體驗。

中信銀行體察消費者需求，此次與支付寶合作，於淘寶購物App上提供全新支付體驗，除了原本提供的信用卡、超商及轉帳的支付方式外，新增「綁定中信銀行臺幣存款帳號」付款選擇，只需透過活動網頁「立即綁定」或於淘寶App支付平台，連結至中信銀行Home Bank完成身分驗證並選擇欲綁定扣款的臺幣存款帳戶，未來消費即可享有快速又便利的一站式付款服務。

為鼓勵更多消費者優先體驗，即日起至今年10月31日止，於淘寶購物APP平台以綁定之中信銀行臺幣存款帳戶付款，享筆筆手續費1%立減優惠，首次綁定消費付款之客戶，單筆滿新臺幣1,000元，再享70元立減，相當於最高可享8%立減優惠。另外，適逢年度購物盛會雙十一到來，11月1日至11月11日，除了享筆筆手續費1%立減，消費單筆滿新臺幣6,000元再享250元加碼立減優惠，前述優惠每日均有名額限制，贈完為止，更多優惠詳情請上中信銀行網站查詢。

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