日圓破150後彈升！換匯價是否還有便宜可撿　專家提供操作策略

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劉家豪說，以今年整年度來說，除了日本央行，美國以外的多數央行都在等待美國聯準會貨幣政策塵埃落定，因此，這段時間外匯市場會有很大的波動，不只是匯市，股市波動率也會上升。他建議，投資人可靜待強勢美元回落，主要央行干預動作就會比較有彈性。
至於此時還可進場換日圓嗎？劉家豪預期，今年第4季日圓都還是可能維持震盪偏弱整理格局，因此，他建議，除非有實質需求，否則對「持有日圓」還是要保守一點，而且這段時間美元走勢仍會比較強勁，建議先觀察11月美國聯準會下次會議是否釋出訊息，不管是升息或暫時升息訊號，等市場不確定因素消除後再來布局。
對於新台幣也已貶到32字頭，現在還能買美元嗎？劉家豪表示，亞洲主要貨幣兌美元普遍走弱，主要是美國強勁經濟數據，支撐聯準會維持較偏「鷹派」，加上中國經濟也面臨下行，預估今年第4季亞洲貨幣也將呈現震盪甚至偏弱格局，同樣建議投資人靜待聯準會政策前景明朗及中國經濟復甦有明確落底。
也由於美國經濟成長預期被上調，其他國家的成長預期則被下修，意味美國聯準會可能會以比先前預期更慢的速度降息，從而限制美元的下行空間，美元維持高檔震盪，渣打銀行預期，美元在未來1-3個月將落在103.6上下。
同時，渣打銀行也下調歐元兌美元未來3個月和12個月的預測，分別至1.09和1.12，英國經濟面臨的下行風險，預計英鎊兌美元未來3個月目標價1.26，未來12個月1.30，日本央行不急於推動貨幣政策正常化，預估美元兌日圓3個月和12個的目標，分別上調至145和135，預期商品貨幣（澳幣、加幣和紐幣）在未來幾個月將進入橫盤整理。
至於中長期而言，渣打銀預期，商品貨幣兌美元可能小幅攀升 ，中國央行近期的寬鬆政策導致美中利差擴大，預期美元兌離岸人民幣短期內將升至7.30上方，未來12個月維持在7.10偏弱格局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。