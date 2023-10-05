iPhone 15開賣不到1個月「進入降價榜」！舊代摺疊機單月直降8千
蘋果iPhone 15系列9月開賣，炒熱了手機市場熱度，根據傑昇通信統計2023年9月1日至9月30日門市手機銷售價格，同時，公佈9月份最新降價榜。本月降價金額最多的是三星前代摺疊旗艦Galaxy Z Fold4（12G+1T），降價金額高達8600元，而剛開賣的iPhone 15也進入降價榜中，128G版本降價1510元，成為9月降價榜第8名。
記者周淑萍/綜合報導
開賣才一周的iPhone 15降價幅度前所未見，根據傑昇通信觀察，iPhone 15 512G及128G版本降價幅度超過千元，已進入降價榜Top 20，分析其原因，主要源於市場供需狀況，今年iPhone 15系列四款機型規格升級有感，通路預購量較前代都有成長，即使旗艦機型價格漲幅15%仍供不應求；相較貨量較為齊全的iPhone 15，價格方面有更大的彈性，通路端才有可操作的降價空間。
傑昇通信分析，雖然整體手機市場需求疲軟，然而各大手機品牌搶推新機時，也針對舊機型降價；最明顯的是佔降價榜四席的三星，本月降價冠亞軍分別是Galaxy Z Fold4（12G+1T）累積降價金額高達8600元，以及Galaxy S23 Ultra（12G+1T），而最引人注目的是Galaxy S22 Ultra（12G+512G），上市至今總降價金額達1萬7410元，總降幅42%相當驚人，對價格較敏感的消費者來說，是換機一大誘因。
降價榜不再只有旗艦機型，傑昇通信表示，萬元以下的中低階手機紅米12及POCO X5全規格也進榜，今年九月上市的紅米12 5G三個規格容量中，定價最高九千有找，而4G+128G容量定價6999元，降價超過2千，換算下來是本月降價榜上降幅最高，也是榜上最便宜的5G手機。
另一個新機進降價榜四席的品牌OPPO，榜上的機型以摺疊機Find N2 Flip領銜降價1500元，新上市的Reno10兩規格及A系列中階機型A98，傑昇通信指出，摺疊機在台發展逐漸成熟，搭著品牌新機上市時降價，使價格優勢更明顯；新機Reno10空機價位在萬元左右、A98甚至免萬元，若再透過新申辦門號或續約，價格還能更低。