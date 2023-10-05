特企／陶晶瑩健康秘訣「桂格全天然五麥」　照顧營養全方位

陶晶瑩代言的「桂格全天然五麥」全系列無添加香料、色素及防腐劑，還榮獲慈悅及國際A.A clean label雙驗證，讓消費者喝的安心。「桂格全天然五麥」共有5種無添加糖口味，包含「黑穀堅果」、「嚴選十六」、「藜麥堅果」、「黑芝麻糊」與「杏仁核桃」，以及3種有糖口味，包含「黑芝麻糊」、「山藥白芝麻」與「松子核桃」。陶晶瑩透露，自己最喜歡無添加糖的「黑芝麻糊」與「黑穀堅果」的口味，每一口都喝的到純粹的穀物香氣。
主持過20次「三金典禮」的陶晶瑩分享，「以前為了典禮塞進那很小的禮服，會去一吋一吋的計較。現在覺得整個人的狀態有沒有精神反而是最重要的。所以我更知道從健康為出發點，吃有營養的東西，像是穀物，我覺得大家是一定需要的。」
陶晶瑩不僅注意自身，同樣關心家人健康。她透露，小孩子以前難免喜歡吃甜食與速食，「我就會說營養的概念講給他們聽，但小孩都不會在乎，我也做給他們看。我先告訴他們正確觀念是什麼，然後他們偷偷做了一個禮拜，發現對身體很好，他們就會去做了。」
「桂格全天然五麥」全系列8種口味，熱沖冷泡皆美味，隨手包方便攜帶，全聯福利中心、家樂福、大潤發、愛買、佳格健康GO、momo、PChome、Yahoo、東森購物等各大通路優惠中
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