雙十連假限2天！全聯購物節「買1送1」 桶裝哈根達斯180元開吃
迎接雙十國慶連假，全聯10月9日、10日限時兩天推出「全聯購物節」，除了食品、用品、生鮮類近300個商品破盤價，包括牙膏、衛生棉最低有買1送1外，單筆滿1000元再贈800福利點，必買包括哈根達斯桶裝冰淇淋，任選3件579元，配合回饋8％活動，平均每桶只要180元。同時，全家也有哈根達斯指定129元系列迷你杯、雪糕買3送2，則是即起至10月10日限時7天。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯10月9日、10限時2天推出購物節優惠，單筆滿1000元再贈800福利點，必買哈根達斯品脫全系列，420~473ml冰品品項每桶198元，任選3件579元，10/9、10/10連假兩天買最划算，配合全店活動單筆滿1,000元贈800點活動（限時福利點），一次購買2組，平均每桶只要179.7。
「全聯生活節」回饋8％活動，可以搭配衛生棉、口腔潔品多重優惠，像是10月19日前全店衛生滿259元現折30元（可累積）、全店口腔潔品單筆每滿299元現折30元（可累折），商品有買1送1或第2件5折促銷價。像是好自在液體衛生棉原價每盒129元，任2盒149元；靠得住好棉褲每包49元，4包只要149元；DARLIE清新牙膏買1送1等。
10月7日至10月10日前，翠玉娃娃菜原價68元、特價49元；國產去骨雞腿肉三連包，100%國產新鮮雞腿排，特價345元；最肥美的挪威鮮鯖魚切片（無鹽），單盒只要99元，單筆任買2盒再現折10元；美味堂鹿茸燉土雞湯，包特價239元，任2包439元，平均一包約219元。
全家則是即起至10月10日限時7天，哈根達斯指定129元系列迷你杯、雪糕買3送2，優惠口味共有22種，包括草莓、香草、夏威夷果仁、巧克力、淇淋巧酥、抹茶、芒果、雙重巧克力甘納許馬卡龍、草莓覆盆子馬卡龍、柚香檸檬馬卡龍、藍莓塔、哈密瓜迷你杯，以及草莓、淇淋巧酥、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、抹茶杏仁粒、巧克力草莓巧脆、芒果脆皮、花生醬、草莓覆盆子馬卡龍、芒果覆盆子雪糕。