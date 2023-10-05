鄉育邀請人氣學霸網紅超詳解 與龍津高中學生分享K書必勝秘笈
10月4日鄉育教育基金會與超詳解兩位創辦人攜手來到台中市龍津高中，分享K書的學習秘笈。超詳解是一群由台清交、奧林匹亞選手所組成的團隊，致力於傳遞知識和資訊以減緩教育資源的不對等。團隊從親自編撰高中考試的詳解開始，近年也受邀到台灣各學校巡迴演講，發覺許多同學渴望提升學業成績，但因為缺乏正確學習的方法而經常覺得氣餒。
講座中Alex提到方法、效率比花多少時間重要，與其低效努力，不如用對方法、紮實推進。Samuel分享了自己高中時從英文僅考了60分，到後來衝刺到15級分的寶貴經驗。原來在學習過程中，有效理解並掌握知識內容，比聰明更有機會提高學業成績。兩位創辦人強調，學習的關鍵在於每次開始之前，都要清楚理解「自己為何而努力」，他們也鼓勵同學嘗試建立清晰的「學習目標」，因為明確的動機能支持我們持續地前進,而設定目標則可以在完成任務後獲得滿滿的成就感,成為自主學習的動力。最後超詳解也不忘提醒同學:「千萬不要害怕忘記」，記得七次等於忘了六次，但每次的忘記，反而都是加深記憶的機會。
自 2022 年成立，鄉育教育基金會致力於輔導高中生進行自我探索與學習歷程累積，結合 108 課綱的重點改革項目—學習歷程檔案，透過校園名人講座鼓勵學生規劃自主學習，說出屬於自己的故事，做自己學習的主人，同時也搭配6小時的自我探索工作坊，引導學生挖掘自身特質與興趣、了解未來目標科系的差異，也嘗試規劃符合自我熱忱的學習計畫，踏出實作的第一步。
這次活動不僅是學習的旅程，更是自主學習的開始，如何不再盲目準備學習歷程檔案，而能成為定向累積的學習歷程戰略家，鄉育將在今年11月和龍津高中持續合作，用公益課程的方式，為地方學子創作更多的探索與累積的機會。