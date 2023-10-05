颱風停班停課逛百貨！新光三越週年慶人潮漲3成　首日熱銷榜出爐

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新光三越表示，去年新光三越南西週年慶首日突破5億業績，今年首日也已突破5億元，預估化妝品佔30％、家用品加餐飲30％，三大熱門品項佔業績共60％，看好今年買氣整檔週年慶業績有望創新高。
業者觀察開跑週年慶分店的首日銷售成績，化妝品以頂級保養、專業彩妝、高端香氛表現最亮眼，各趨勢品牌皆有兩位數的業績成長；彩妝以底妝類及唇彩需求量最高，CHANEL全新系列康朋街31號唇膏、YSL全新情挑唇膏等皆為採買焦點，MAKE UP FOR EVER、NARS、BOBBI BROWN、MAC等專業彩妝皆有2至4成的成長表現。
【新光三越首日熱賣夯品出爐】
▪LANCOME 極光精華搶購組（台北南西店/桃園站前店/台中中港店限定）
▪SKII 超限量活膚青春特惠組
▪ESTEE LAUDER 小棕安瓶修護奇肌組
▪BOBBI BROWN 柔霧唇膏任二加贈組
▪YSL情挑誘光水唇膏
▪BALMUDA The Range 微波烤箱18L K04A（8折，台中中港店限定）
▪Dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器（台中中港店限定）
▪LG 83吋OLED 4K電視（OLED83G3PSA）
【新光三越首二日必買爆品懶人包】
▪資生堂國際櫃 小紅超導電波組，特價3,690元、價值8,920元（41折，台中中港店限定）
▪ESTEE LAUDER 全方位小棕修護組，特價4,350元、價值8,700元（5折，台中中港店限定）
▪NARS 經典眼唇頰組，特價3,600元、價值5,100元（71折）
▪CLARINS 珍稀月神花奢寵組，特價10,070元、價值13,160元（76折，台北南西店限定）
▪Dior 逆時能量奇蹟霜組，推薦價3,870元（嘉義垂楊店限定）
▪Kilian 蘋果白蘭地淡香精50ml，推薦價7,900元
▪石頭科技S8 PRO ULTRA 掃拖機器人，特價36,999元、原價66,999元（55折，台北南西店限定）
▪BOSCH 6系列獨立式洗碗機SMS6HAW00X，特價50,800元、原價53,800元（94折，台中中港店限定）
▪[i]Store iPhone 14，推薦價27,900元
▪SAMSONITE MINTER紅 28吋，特價14,000元、原價17,500元（8折，台北南西店限定）
接下來板橋大遠百將於10月7日開跑週年慶，化妝品、內睡衣單筆滿2000送200，10月7日至10月30日化妝品、內睡衣單筆滿10000再加送200、1F國際精品當日單筆滿10000送1000。10月7日至11月7日百貨服飾、名品當日累計滿5000送500、大家電當日單筆滿10000送1000、保健器材5000送600、TUDOR、麥森和B&O當日單筆滿10000送500，力拼2023週年慶業績突破 27.5億、成長5%。