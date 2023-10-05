不斷更新／小犬颱風發威！6日停班停課最新通知　2縣市部分區續放

颱風停班停課逛百貨！新光三越週年慶人潮漲3成　首日熱銷榜出爐

▲新光三越南西今（5）日週年慶開跑，超過千名顧客搶在營業第一時間擠入賣場購物。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新光三越南西今（5）日週年慶開跑，超過千名顧客搶在營業第一時間擠入賣場購物。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

不畏小犬颱風來襲，新光三越週年慶今（5） 日台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店（下午2點營業）領軍開跑，雖然颱風逼進全台18縣市都宣布停班停課，不過位在停班課縣市的台中中港店來客數更較去年成長3成，同時隨著颱風遠離，嘉義垂楊店下午湧入購物人潮，較去年成長2成，業者也公布首日熱賣夯品，尤其化妝品、保養品類是熱銷霸主。

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新光三越週年慶今（10/5）日台北南西、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店開跑，化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送5,000點，由於北部、中部一早陽光露臉，各店一開店即湧現購物人潮，台中中港店來客數更較去年成長3成，同時隨著颱風遠離，嘉義垂楊店下午湧入購物人潮，較去年成長2成。而受到颱風影響的新光三越台南中山店和高雄三多店週年慶滿仟送點活動時間亦將順延一日。

新光三越表示，去年新光三越南西週年慶首日突破5億業績，今年首日也已突破5億元，預估化妝品佔30％、家用品加餐飲30％，三大熱門品項佔業績共60％，看好今年買氣整檔週年慶業績有望創新高。

▲今（2023）年新光三越南京店週年慶，化妝品業種表現仍就相當亮眼。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（2023）年新光三越南京店週年慶，化妝品業種表現仍就相當亮眼。（圖／記者鍾怡婷攝）
業者觀察開跑週年慶分店的首日銷售成績，化妝品以頂級保養、專業彩妝、高端香氛表現最亮眼，各趨勢品牌皆有兩位數的業績成長；彩妝以底妝類及唇彩需求量最高，CHANEL全新系列康朋街31號唇膏、YSL全新情挑唇膏等皆為採買焦點，MAKE UP FOR EVER、NARS、BOBBI BROWN、MAC等專業彩妝皆有2至4成的成長表現。

【新光三越首日熱賣夯品出爐】

▪LANCOME 極光精華搶購組（台北南西店/桃園站前店/台中中港店限定）
▪SKII 超限量活膚青春特惠組
▪ESTEE LAUDER 小棕安瓶修護奇肌組
▪BOBBI BROWN 柔霧唇膏任二加贈組
▪YSL情挑誘光水唇膏
▪BALMUDA The Range 微波烤箱18L K04A（8折，台中中港店限定）
▪Dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器（台中中港店限定）
▪LG 83吋OLED 4K電視（OLED83G3PSA）

【新光三越首二日必買爆品懶人包】

▪資生堂國際櫃 小紅超導電波組，特價3,690元、價值8,920元（41折，台中中港店限定）
▪ESTEE LAUDER 全方位小棕修護組，特價4,350元、價值8,700元（5折，台中中港店限定）
▪NARS 經典眼唇頰組，特價3,600元、價值5,100元（71折）
▪CLARINS 珍稀月神花奢寵組，特價10,070元、價值13,160元（76折，台北南西店限定）
▪Dior 逆時能量奇蹟霜組，推薦價3,870元（嘉義垂楊店限定）
▪Kilian 蘋果白蘭地淡香精50ml，推薦價7,900元
▪石頭科技S8 PRO ULTRA 掃拖機器人，特價36,999元、原價66,999元（55折，台北南西店限定）
▪BOSCH 6系列獨立式洗碗機SMS6HAW00X，特價50,800元、原價53,800元（94折，台中中港店限定）
▪[i]Store iPhone 14，推薦價27,900元
▪SAMSONITE MINTER紅 28吋，特價14,000元、原價17,500元（8折，台北南西店限定）

接下來板橋大遠百將於10月7日開跑週年慶，化妝品、內睡衣單筆滿2000送200，10月7日至10月30日化妝品、內睡衣單筆滿10000再加送200、1F國際精品當日單筆滿10000送1000。10月7日至11月7日百貨服飾、名品當日累計滿5000送500、大家電當日單筆滿10000送1000、保健器材5000送600、TUDOR、麥森和B&O當日單筆滿10000送500，力拼2023週年慶業績突破 27.5億、成長5%。

▲接下來板橋大遠百將於10月7日開跑週年慶。（圖／遠百提供）
▲接下來板橋大遠百將於10月7日開跑週年慶，祭出多項優惠，力拼2023週年慶業績突破 27.5億、成長5%。（圖／遠百提供）

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