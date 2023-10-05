杭州亞運／林郁婷因《第一神拳》迷上拳擊 站上國際舞台為國爭光
「拳擊」是今年杭州亞運相當受矚目的項目，而27歲的林郁婷也是台灣拳擊「4金釵」的成員之一，小時候林郁婷與哥哥一起收看動漫《第一神拳》，開啟拳擊之路，她從國一開始接觸拳擊，國二開始在拳擊場嶄露頭角，逐漸站上國際舞台為國爭光，本屆亞運林郁婷一路過關斬將殺到金牌戰，在金牌戰中她也順利擊敗哈薩克拳手Karina Ibragimova，拿下金牌。
NOWnews/台北報導
過去幾年林郁婷在國賽場上大殺四方，她在2017亞洲女子拳擊錦標賽 54KG級、2018年世界女子拳擊錦標賽 54KG級、2019年曼谷亞洲拳擊錦標賽 57KG級、2020年東京奧運亞大區拳擊資格賽 57KG級以及2022年世界女子拳擊錦標賽皆獲得金牌，雖然在東京奧運無緣奪牌，但仍是本屆杭州亞運也是金牌大熱門。
不過在出戰亞運之前，林郁婷於今年印度新德里舉行的拳擊世錦賽拿下銅牌後，卻被告知因未通過選手賽前性別檢測遭判失格，喪失銅牌殊榮，不過她克服種種困難，通過各項檢測，今年杭州亞運依舊可以看到林郁婷在場上的英姿。
上一屆林郁婷在雅加達亞運獲得銅牌，本屆林郁婷調整狀態再出發，首輪就擊敗菲律賓拳手Nesthy Alcayde Petecio，也是讓林郁婷在杭州報了東京奧運的一箭之仇，之後連兩輪林郁婷都以5：0擊敗泰國選手Porntip Buapa以及印度的Parveen順利闖入金牌戰，在金牌戰中林郁婷依舊展現她的宰制力，依然以5:0輾壓哈薩克好手Karina Ibragimova奪下金牌，也是中華隊首位在亞運奪下金牌的女子選手。
在八強賽擊敗泰國選手之後，林郁婷就取得明年巴黎奧運的門票，相信她能夠擺脫上屆奪牌失利陰霾，為台灣搶下一面奧運獎牌。