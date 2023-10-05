權純雨亞運怒砸球拍！遭女友宥斌「刪光5個月甜蜜照」 宣布分手
韓國網球國手權純雨，上個月25日在杭州亞運爆冷輸給泰國選手後，不僅氣到當場砸壞球拍，還拒絕與對手握手，讓韓國網友氣到炸鍋。事後，權純雨的女友、Wonder Girls的成員宥斌也到男友的IG道歉文按讚力挺，沒想到近日卻被人發現宥斌大動作刪光所有甜蜜合照，傳出分手消息。對此，女方的經紀公司今（5）日證實此事，確定結束5個月的姊弟戀。
記者詹鎰睿／綜合報導
綜合韓國媒體報導，權純雨和宥斌不僅互相取消IG追蹤，女方還大動作刪光兩人甜蜜放閃的合照，讓有關分手的消息，立刻掀起韓網熱烈討論。對此，宥斌的經紀公司證實分手一事，強調目前兩人都已回到互相加油打氣的關係。
據了解，宥斌自從今年5月認愛小9歲的權純雨之後，雙方就經常在IG上放閃，時常分享兩人的甜蜜合照，成功克服姊弟戀，獲得大家祝福，但沒想到在砸球拍事件過後，宥斌就被眼尖的網友發現，IG已經不見有關權純雨的身影。
此外，權純雨的IG也只剩下親筆道歉信，其他的貼文通通消失，就連宥斌也默默退讚，熱戀5個月後確定分道揚鑣，讓粉絲們相當震驚。另據《Dispatch》報導，有消息人士透露，其實兩人早在亞運開幕前就分手，之所以沒有任何跡象，是因為不想影響到權純雨的表現，至於原因為何？雙方目前尚未多作回應。