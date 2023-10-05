Ozone團綜《夏日青春冒險》3成員搶和哲言交換靈魂！竟因想揮灑錢

Ozone的首檔實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》，今（5）日公開正式海報和1分鐘預告，6人從台流偶像，變成農家少年，還驚見首位重磅嘉賓「鬼鬼」吳映潔，令人期待。Ozone 6位團員佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言，被問到「如果可以靈魂交換一天，最想和哪位成員交換」？子翔、祖安、煥鈞3人不約而同點名哲言，子翔看中了霸氣總裁的財力，笑說：「我滿想跟哲言交換的，因為我想當老闆，想體驗老闆有什麼壓力，然後揮灑錢！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
子翔、祖安、煥鈞3人想和哲言靈魂交換一天，子翔看中了霸氣總裁的財力，祖安則嚮往哲言的生活態度，「他的生活感覺很自由，也因為他的個性比較外放活潑，變成他會很好玩。」煥鈞也同意表示：「想體驗哲言的生活，他看起來輕鬆自在，個性幽默、生活富裕，體驗一下應該滿棒的。」
2位雙子座男孩佳辰和文廷選擇了彼此，想要靈魂互換，文廷解釋原因，「我喜歡雙子座天馬行空的各種時刻，比如說在房間做自己的事、唱歌、嘶吼、搞怪，很多自己的幻想和想法，也想要在大街上被大家認出來，享受沐浴人群中的快樂。」吃貨佳辰則是被「好手藝」迷惑，他笑說：「聽說文廷的姑姑很會做菜，想要變成文廷，吃一下姑姑做的菜。」
而被最多人選擇想交換靈魂的哲言，他搞笑表示：「我誰都不想！因為我一定是大家都想換的首選，幽默、才華、長相都排前面，怎麼可能要換。」被其他成員大翻白眼。
此外，《Ozone夏日青春冒險》製作單位比照電影規格打造千人首映會，邀請千位粉絲與Ozone一起進電影院搶先觀看《Ozone夏日青春冒險》首播，Ozone將陪粉絲一起參與映前、映後活動，並推出超值套票組合，含首映入場券一張、官方聯名T恤、MyVideo單月VIP會員（30天），明日起正式開售，購票平台MyVideo官方網站10/6晚上8點開賣，詳情請洽《Ozone夏日青春冒險》官方粉專、IG。
《Ozone夏日青春冒險》是Ozone出道後首個團體實境綜藝，6位少年解鎖青春冒險，展現有別於以往的個人魅力。該節目由寬想國際娛樂與台灣索尼音樂出品，將於影音平台MyVideo獨家首播，10月20日起每週五晚上9點新集數上架，付費會員搶先看。