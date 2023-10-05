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禾浩辰睡前情趣「互相幫忙」！誇吳品潔手部有肉：很柔軟

▲禾浩辰認愛吳品潔2個月，公開同居的睡前情趣是互搽護手霜5分鐘。（圖／ORIGINS品木宣言）
▲禾浩辰認愛吳品潔2個月，公開同居的睡前情趣是互搽護手霜5分鐘。（圖／ORIGINS品木宣言）

記者羅凌筠／台北報導

藝人禾浩辰認愛《你有念大學嗎？》同劇女星吳品潔2個月，被女友在中秋節告白「月滿愛也滿」。今（5）日禾浩辰出席保養品牌一日店長活動，談到與女友同居的睡前情趣，禾浩辰透露是互搽護手霜5分鐘，「我搽完她、她搽我，這樣子，互搽。」而女友的手牽起來觸感如何？他笑說：「感覺肉肉的，很柔軟，沒有指縫，感覺可以守財。」

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▲禾浩辰與吳品潔都是處女座，維持整潔的生活習慣。（圖／ORIGINS品木宣言）
▲禾浩辰與吳品潔都是處女座，維持整潔的生活習慣。（圖／ORIGINS品木宣言）
禾浩辰與吳品潔都是處女座，被問到誰比較愛乾淨？他說：「每個處女座愛乾淨的點都不太一樣，我每天不管再累再忙，回家都會做家事，就是一定都會整理過地板，拿吸塵器吸吸地，才會覺得今天是完整的結束了。」吳品潔著重的是味道，家裡弄得香香的，令人好奇如果身上太臭的話，女友是否就不讓他靠近？禾浩辰傻笑說，「但她不在乎⋯⋯哎，講太多，沒事。」

▲禾浩辰與吳品潔交往以來沒吵過架。（圖／ORIGINS品木宣言）
▲禾浩辰與吳品潔交往以來沒吵過架。（圖／ORIGINS品木宣言）
禾浩辰與吳品潔都是理性的人，交往期間不會有火爆的場面大吵大鬧，基本上都是能用講的就盡量溝通。被問到有沒有吵過架？他說：「還沒有，有的話再跟你們分享，希望不要有。不愉快通常都是沉默，氛圍就不太一樣，但是不會真的吵起來，等時間一過慢慢的氣就會消了，我不是屬於那種會大吵大鬧型。反正我們目前為止沒有遇到什麼惹對方生氣的事情。」

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