亞運大螢幕直播！棒羽球決賽直播派對10/6在苓雅運動中心
杭州亞運進入最後倒數階段，台灣代表選手近日佳績不斷，倒數幾日的決賽更是賽事高峰，高市府運發局10月6日晚間5時至10月7日兩天，於苓雅運動中心舉辦「2022杭州亞運直播派對」，首場迎來世界球后戴資穎的羽球項目比賽，透過300吋大螢幕直播台灣隊即時賽事，以及熱血應援團啦啦隊，連續兩天為台灣棒球代表隊及高雄女兒戴資穎集氣加油，力邀球迷朋友一起「亞運助陣雄大港」。
記者陳美嘉／高雄報導
杭州亞運倒數幾日的決賽是賽事高峰，其中台灣一姐戴資穎力拚亞運女單2連霸，將挑戰亞運羽球賽史上第一人紀錄。而此次棒球代表隊陣容，主要由旅外選手、現役中職選手及業餘選手組成，是近幾屆以來星度最高的亞運棒球代表隊，設籍高雄的林子偉、廖俊凱也獲選為棒球代表隊選手。
高市府運發局取得轉播單位授權公播台灣隊賽事，歡迎球迷免費入場，在大螢幕前與全台球迷一起吶喊為台灣隊加油。另外，直播現場周邊還增設高雄城市運動商品與戴資穎自設品牌TTY聯名款攤位、棒球接球實驗數據體驗區，邀請舞者擔任應援啦啦隊，現場也將限量發送專屬應援螢光加油手燈、戴資穎高雄城市聯名款週邊等獎品，陪球迷朋友嗨翻全場。相關活動資訊請關注「KSD好運發」社群平台。