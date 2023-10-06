10/5亞運成績統計／滑輪狂掃兩金　中華隊15金15銀23銅、排名第6

10/6亞運中華隊賽程懶人包／棒球台日大戰！男籃銅牌戰強碰中國

▲中華男籃將在銅牌戰再度強碰地主中國隊。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華男籃將在銅牌戰再度強碰地主中國隊。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者陳云茹/綜合報導

2022年杭州亞運中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫和滑輪溜冰等運動，是我國代表團的重要獎牌庫。柔道楊勇緯、連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌男雙莊吉生/許育修、女雙詹詠然/詹皓晴都鑲金，3對3男籃爆冷逆轉奪金，滑輪溜冰貢獻6金，中華隊獎牌庫累積14金15銀22銅今日棒球將迎來台日大戰，男籃則要在銅牌戰力抗中國，中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》

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▲杭州亞運中華棒球代表隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲杭州亞運中華棒球代表隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
棒球⚾️

18:30 第二階段超級循環賽 對日本

吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、 林立、林子偉、申皓瑋、林安可


舉重🏋🏻‍♀️

19:00

女子87公斤級 羅楹湲

▲台灣舉重好手羅楹湲在今年舉重世錦賽，以抓舉112公斤、挺舉133公斤，總和245公斤，奪下抓舉和總和2面金牌，並雙破全國紀錄。（圖／大專體總提供）
▲台灣舉重好手羅楹湲在今年舉重世錦賽，以抓舉112公斤、挺舉133公斤，總和245公斤，奪下抓舉和總和2面金牌，並雙破全國紀錄。（圖／大專體總提供）
卡巴迪

10:20

女子組準決賽 對伊朗

林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明?綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容

16:00

男子組準決賽 對伊朗

李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明


籃球🏀

16:00 男子銅牌賽 對中國

吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李?啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄

▲中華男籃在杭州亞運首輪以69:89落敗給中國隊，期望在銅牌戰復仇。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華男籃在杭州亞運首輪以69:89落敗給中國隊，期望在銅牌戰復仇。（圖／特派記者葉政勳攝）
龍舟

9:00預賽/10:10準決賽/11:20決賽

男子1000公尺龍舟賽

林聖儒、周恩平、曾祥軒、陳宗、林旻昊、吳俊傑、陳子賢、簡證嚴、周智偉、吳陳柏、謝⻑益、呂恩、段彥宇、陳睿皇


滑輪溜冰

14:00

女子單人花式溜冰短曲 張緻如、洪筱晴

▲杭州亞運滑輪溜冰項目已拿下6面金牌，有望再堆高獎牌數。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運滑輪溜冰項目已拿下6面金牌，有望再堆高獎牌數。（圖／特派記者葉政勳攝）
馬拉松游泳

8:30

女子10公里決賽 鄧羽彣


馬術

9:00第一場/15:00決賽

場地障礙個人賽 謝秉洋、陳御龍、林子嚴


排球

19:00

女子5-8名排位賽 對北韓 甘可慧、賴湘程、廖苡任、黃蔓亞、陳姿雅、許菀芸、張?瓈文、 胡曉佩、邱雅慧、林靖儀、林書荷、吳芳妤

▲杭州亞運中華女排將對上神秘北韓。（圖取自中華民國排球協會 CTVBA）
▲杭州亞運中華女排將對上神秘北韓。（圖取自中華民國排球協會 CTVBA）
霹靂舞

14:30開始

男子組比賽 劉承德、孫振

15:30開始

女子組比賽 楊加力、陳怡茹


輕艇

9:00準決賽/14:00決賽

激流標竿男子加拿大式艇 吳融政

9:46準決賽/14:31決賽

激流標竿女子愛斯基摩艇 張筑涵


象棋

14:00第五輪/19:00第六輪

男子個人賽 劉國華、葛振衣

女子個人賽 彭柔安、李思誼

▲中華隊林韋傑／黃詩媛激戰7局後再次不敵日本組合上松俊貴／高橋乃綾，奪下銅牌。（圖／中華奧會提供）
▲中華隊林韋傑／黃詩媛激戰7局後再次不敵日本組合上松俊貴／高橋乃綾，奪下銅牌。（圖／中華奧會提供）
軟網

10:00開始

男子單打 陳郁勳、張祐菘

女子單打 鄭竹玲、羅舒婷

▲中華隊陳怡萱／張正韋在杭州亞運射箭複合弓混合團體戰奪銅牌。奧會提供
▲中華隊陳怡萱／張正韋在杭州亞運射箭複合弓混合團體戰奪銅牌。奧會提供
射箭

八強賽9:30/準決賽10:20/銅牌賽11:10/金牌賽11:35

反曲弓女子團體賽 雷千瑩、彭家楙、郭紫穎、邱意晴


角力

10:00開始

自由式女子76公斤級八強賽 張惠慈

自由式女子62公斤級八強賽 白欣平

▲李洋、王齊麟羽球男雙組合挺進杭州亞運四強戰。（圖／特派記者葉政勳攝 , 2023.10.05）
▲李洋、王齊麟羽球男雙組合挺進杭州亞運四強戰。（圖／特派記者葉政勳攝 , 2023.10.05）
羽球

9:00

男子雙打準決賽 李洋/王齊麟

▲杭州亞運中華隊10月6日必看賽程。（圖/NOWnews社群中心）
▲杭州亞運中華隊10月6日必看賽程。（圖/NOWnews社群中心）

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