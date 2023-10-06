10/6亞運中華隊賽程懶人包／棒球台日大戰！男籃銅牌戰強碰中國

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18:30 第二階段超級循環賽 對日本
吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、 林立、林子偉、申皓瑋、林安可
舉重🏋🏻♀️
19:00
女子87公斤級 羅楹湲
卡巴迪
10:20
女子組準決賽 對伊朗
林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明?綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容
16:00
男子組準決賽 對伊朗
李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明
籃球🏀
16:00 男子銅牌賽 對中國
吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李?啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄
龍舟
9:00預賽/10:10準決賽/11:20決賽
男子1000公尺龍舟賽
林聖儒、周恩平、曾祥軒、陳宗、林旻昊、吳俊傑、陳子賢、簡證嚴、周智偉、吳陳柏、謝⻑益、呂恩、段彥宇、陳睿皇
滑輪溜冰
14:00
女子單人花式溜冰短曲 張緻如、洪筱晴
馬拉松游泳
8:30
女子10公里決賽 鄧羽彣
馬術
9:00第一場/15:00決賽
場地障礙個人賽 謝秉洋、陳御龍、林子嚴
排球
19:00
女子5-8名排位賽 對北韓 甘可慧、賴湘程、廖苡任、黃蔓亞、陳姿雅、許菀芸、張?瓈文、 胡曉佩、邱雅慧、林靖儀、林書荷、吳芳妤
霹靂舞
14:30開始
男子組比賽 劉承德、孫振
15:30開始
女子組比賽 楊加力、陳怡茹
輕艇
9:00準決賽/14:00決賽
激流標竿男子加拿大式艇 吳融政
9:46準決賽/14:31決賽
激流標竿女子愛斯基摩艇 張筑涵
象棋
14:00第五輪/19:00第六輪
男子個人賽 劉國華、葛振衣
女子個人賽 彭柔安、李思誼
軟網
10:00開始
男子單打 陳郁勳、張祐菘
女子單打 鄭竹玲、羅舒婷
射箭
八強賽9:30/準決賽10:20/銅牌賽11:10/金牌賽11:35
反曲弓女子團體賽 雷千瑩、彭家楙、郭紫穎、邱意晴
角力
10:00開始
自由式女子76公斤級八強賽 張惠慈
自由式女子62公斤級八強賽 白欣平
羽球
9:00
男子雙打準決賽 李洋/王齊麟
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