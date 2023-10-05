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4台廠助華為建晶圓廠！經濟部發函調查　若有違規恐遭重罰2500萬

▲4台廠協助中國華為相關企業在深圳建設晶圓廠，經濟部今日正式啟動行政調查，並已發函給4家企業，要求業者說明是否符合核准投資的項目。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲4台廠協助中國華為相關企業在深圳建設晶圓廠，經濟部今日正式啟動行政調查，並已發函給4家企業，要求業者說明是否符合核准投資的項目。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者林莞茜／綜合報導

美媒彭博社報導台灣崇越、漢唐、宏晟、亞翔等4公司，協助中國華為相關企業在深圳建設晶圓廠，經濟部長王美花昨日表示，台廠並沒有涉及關鍵技術，不過今（5）日經濟部稱將正式啟動行政調查，並已發函給4家企業，要求說明是否符合核准投資的項目，若有違規可處新台幣5萬元以上，2500萬元以下罰鍰。

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經濟部表示，台灣崇越、漢唐、宏晟、亞翔4家台廠協助華為建廠，政府將審慎因應，並啟動行政調查。針對出口項目，國際貿易署會依照戰略性高科技貨品（Strategic High-Tech Commodities, SHTC）調查廠商出口項目是否涉及清單上的高科技、軍用等敏感產品。

同時投審司也將確認廠商現在執行的業務是否在當初核准範圍內；貿易署澤協助廠商確認美方的實體清單管理，並提醒應避免違反國內出口管制規定，若有違規，將依照兩岸人民關係條例86條，若廠商從事禁止類項目投資或技術合作者，處以新台幣5萬元以上，2500萬元以下罰鍰。

根據經濟部長王美花在立院經濟委員會業務報告發言，該四家台場均是進行低階工程，後續經濟部也會隨時注意發展，就國內外各項出口管制規定，和廠商密切聯繫；多數廠商也了解美方規定和違反的後果，會謹慎因應。

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